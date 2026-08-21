Encuentran en Turquía el cuerpo de un uzbeko de 54 años

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Encuentran en Turquía el cuerpo de un uzbeko de 54 años

El cuerpo de Abdurahmon Muhammad o‘g‘li, ciudadano uzbeko de 54 años desaparecido en el mar en el distrito de Şile, Estambul, Turquía, fue encontrado tras dos días de búsqueda.

Según la información disponible, el incidente ocurrió el 16 de agosto en la playa de Majera Park. En ese momento, cinco personas que se habían metido en el mar estuvieron en peligro de ahogarse. Los rescatistas sacaron del agua a cuatro de ellas. Sin embargo, una fuerte corriente arrastró a Abdurahmon Muhammad o‘g‘li mar adentro y desde entonces no se supo nada de él.

Tras el incidente, se inició una búsqueda a gran escala con la participación de la guardia costera, los bomberos y rescatistas voluntarios. Las labores de búsqueda duraron dos días.

El 18 de agosto, el cuerpo del uzbeko de 54 años fue encontrado en el mar. Los restos fueron enviados a un examen forense para determinar la causa de la muerte.

Abdurahmon Muhammad o‘g‘liTurquíaEstambulŞile
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