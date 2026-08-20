JD.com abre en Pekín una cafetería robótica abierta las 24 horas

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JD.com abre en Pekín una cafetería robótica abierta las 24 horas

JD.com La empresa JD.com ha abierto en Pekín una cafetería abierta las 24 horas, llamada 7Fresh Coffee, donde los visitantes son atendidos por un robot. Así lo informó el diario Global Times.

Según el diario, un robot antropomórfico inteligente con chaqueta y auriculares trabaja las 24 horas en el centro comercial Galaxy SOHO de Pekín y puede preparar 202 cafés por hora. Se señala que este establecimiento es la primera cafetería del mundo totalmente automatizada que funciona las 24 horas. Abrió sus puertas a los clientes el 16 de agosto.

El robot realiza por sí solo todo el proceso de preparación del café: muele los granos, extrae el espresso, mezcla la bebida, la vierte y se la entrega al cliente. Todo el proceso se lleva a cabo de forma automática.

Preparar una bebida solo requiere entre 20 y 30 segundos. La línea de producción puede procesar simultáneamente entre 7 y 8 pedidos. Según se informa, el robot atrajo de inmediato la atención de los visitantes del centro comercial y provocó un flujo constante de pedidos en la cafetería.

Además de café, 7Fresh Coffee ofrece diversas bebidas, como agua con gas, té y zumos probióticos. La cafetería planea introducir en el futuro una función de inteligencia artificial que proporcione recomendaciones personalizadas sobre el consumo de cafeína teniendo en cuenta el estado de salud de los consumidores.

Actualmente, los clientes pueden elegir por sí mismos y con gran precisión el nivel de dulzor y la intensidad de su bebida durante el proceso de pedido.

JD.comPekínGlobal TimesGalaxy SOHO
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