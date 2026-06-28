Se espera que la tripulación de Artemis II reciba la Medalla de Oro del Congreso de EE. UU.

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Se espera que la tripulación de Artemis II reciba la Medalla de Oro del Congreso de EE. UU.

Se ha presentado al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para otorgar a los miembros de la misión Artemis II la más alta distinción civil del país: la Medalla de Oro del Congreso (Congressional Gold Medal). Esta iniciativa se valora como un reconocimiento al inmenso valor en la exploración espacial y al hecho de que la humanidad vuele alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Dicho proyecto de ley fue impulsado por el senador demócrata de Arizona y exastronauta de la NASA, Mark Kelly, y el congresista republicano de Nebraska, Don Bacon. El documento menciona los nombres de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el representante de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. El apoyo bipartidista demuestra que esta misión tiene una importancia no solo científica, sino también estratégica para EE. UU.

Misión histórica y resultados récord

Los participantes de la misión Artemis II marcaron un hito histórico al alejarse considerablemente de la órbita terrestre y rodear el lado oculto de la Luna. Establecieron un récord al alcanzar la distancia más lejana desde la Tierra en la historia de los vuelos tripulados: aproximadamente 406 771 kilómetros. Este indicador evidencia que las capacidades de la humanidad en el espacio han alcanzado una nueva etapa.

Según datos de ixbt.com, durante la misión no solo se reconoció la distancia, sino también los logros tecnológicos. Los miembros de la tripulación lograron por primera vez transmitir imágenes de alta resolución desde la órbita lunar en tiempo real. Asimismo, se estableció por primera vez comunicación de voz entre la nave espacial y la Estación Espacial Internacional (ISS), lo que sirve como base fundamental para futuros vuelos de larga distancia.

La máxima distinción y su importancia

La Medalla de Oro del Congreso es considerada una de las distinciones civiles más prestigiosas de EE. UU., junto con la Medalla Presidencial de la Libertad. En el campo de la exploración espacial, muy pocas personas han sido consideradas dignas de este honor hasta ahora. Entre ellas se encuentran:

  • los héroes del programa Apollo 11: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins;
  • John Glenn, el primer estadounidense en realizar un vuelo orbital.
Si se aprueba el proyecto de ley, la tripulación de Artemis II se convertirá en uno de los pocos equipos en recibir este prestigioso premio de forma colectiva. Además, se prevé que la Casa de Moneda de EE. UU. ponga a la venta réplicas de bronce de esta medalla para coleccionistas, y que los fondos recaudados cubran los costos de producción.

La misión Artemis II ha sido una etapa preparatoria crucial para el regreso de la humanidad a la Luna y la construcción de bases a largo plazo. Según los miembros del Congreso, este premio es un homenaje merecido a los héroes que restauraron el liderazgo espacial de EE. UU. tras una pausa de medio siglo e inspiraron a una nueva generación de investigadores.

NASAArtemis IIEspacioEE. UU.Congreso
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Abror Shuhratov
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