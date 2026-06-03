Google planea liberar millones de mosquitos especiales en la naturaleza

Google planea liberar hasta 32 millones de mosquitos especialmente tratados en California y Florida para combatir enfermedades peligrosas, según informó el New York Post.

Según se informa, esta iniciativa tiene como objetivo combatir enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus del Nilo Occidental, el dengue, el virus del Zika, la chikungunya y la fiebre amarilla.

El proyecto está siendo revisado actualmente por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. La agencia aceptará comentarios públicos hasta el 5 de junio antes de tomar una decisión sobre la realización del ensayo.

Los investigadores señalan que el programa se dirige a los mosquitos del género Culex. Además, la empresa planea liberar mosquitos machos tratados con la bacteria Wolbachia, en lugar de insectos que pican a los humanos.

Los expertos creen que después de que estos mosquitos machos se apareen con hembras silvestres, su descendencia no sobrevivirá. Esto permite reducir la población de mosquitos con el tiempo.

Según Google, se utiliza inteligencia artificial en el proceso de cría y liberación de los mosquitos.