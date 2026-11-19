Grand Theft Auto VI y el revuelo que lo rodea también se reflejan en sus resultados de ventas. Según las estimaciones iniciales de los analistas, el nuevo juego de Rockstar Games podría haber generado alrededor de 1.84 mil millones de dólares en las primeras 24 horas tras su lanzamiento. Si estas cifras se confirman, GTA VI se convertiría en uno de los estrenos más grandes en la historia del mercado de los videojuegos. La información difundida indica que se vendieron más de 19 millones de copias en el primer día. Este resultado podría ser más del doble del récord establecido por GTA V en 2013. Sin embargo, es prematuro aceptar estas cifras como resultados oficiales confirmados por el informe financiero de Take-Two Interactive. ¿Más de 19 millones de copias vendidas en 24 horas? Según los cálculos atribuidos a los analistas de mercado, aproximadamente 19.05 millones de copias de GTA VI se vendieron en el primer día de lanzamiento. Sobre esta base, los ingresos del juego se estiman en alrededor de 1.84 mil millones de dólares. Si estas cifras son ciertas, GTA VI podría ser uno de los lanzamientos más exitosos no solo en los videojuegos, sino en la industria global del entretenimiento. Para lograr tal resultado, el juego debe tener un interés masivo, pedidos anticipados y una demanda extraordinaria el día del estreno.

Sin embargo, los datos sobre los 19.05 millones de copias y los 1.84 mil millones de dólares deben considerarse estimaciones de analistas y no estadísticas confirmadas oficialmente. El récord de GTA V podría ser superado por más del doble El resultado potencial de GTA VI parece aún más impresionante al compararlo con la entrega anterior, Grand Theft Auto V. Lanzado en 2013, se informó que GTA V generó aproximadamente entre 800 y 815 millones de dólares en las primeras 24 horas. Ese resultado fue uno de los récords para la industria de los videojuegos en aquel momento. El resultado potencial de 1.84 mil millones de dólares de la nueva entrega es más del doble que el inicio de GTA V. Esta comparación permite imaginar la magnitud del interés en torno a GTA VI. Se dice que hubo un interés de miles de millones de dólares incluso antes del lanzamiento Las preventas también se mencionan en los pronósticos sobre el éxito financiero de GTA VI. Algunos análisis y publicaciones indican que el juego recaudó más de 1.5 mil millones de dólares a través de pedidos anticipados antes de su lanzamiento oficial. Tal cifra, de confirmarse, significa que la demanda del mercado antes del lanzamiento fue históricamente alta. GTA VI ha sido uno de los proyectos de videojuegos más comentados a nivel mundial durante varios años.