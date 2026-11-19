El equipo nacional masculino de Uzbekistán participará en la competición con 10 boxeadores, mientras que el equipo femenino contará con 8 boxeadoras. A continuación se presenta la lista anunciada para la fase final de la Copa del Mundo en Taskent.

Hombres:

50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev

55 kg — Asilbek Jalilov

60 kg — Samandar Olimov

65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov

70 kg — Abdullox Madaminov

75 kg — Safarmurod Allaberganov

80 kg — Javohir Ummataliyev

85 kg — Norbek Abdullayev

90 kg — Akmaljon Isroilov

+90 kg — Jahongir Zokirov

Mujeres:

48 kg — Farzona Fozilova

51 kg — Feruza Kazakova

54 kg — Nigina Uktamova

57 kg — Xumorabonu Mamajonova

60 kg — Sitora Turdibekova

65 kg — Navbaxor Xamidova

70 kg — Aziza Zokirova

80 kg — Ruxshona Parpiyeva

Taskent reúne a representantes de los continentes

World Boxing La fase final de la Copa del Mundo 2026 se celebrará en Taskent del 26 de noviembre al 4 de diciembre. La competición es uno de los torneos clave dentro del nuevo sistema internacional de boxeo, donde participarán boxeadores destacados de diversos países.

Se espera la participación del equipo de Kazajistán, aunque la lista oficial de los representantes del país vecino aún no ha sido publicada.

Una oportunidad clave para los boxeadores uzbekos en casa

La fase final en Taskent es una oportunidad para que los boxeadores uzbekos no solo ganen medallas, sino también para fortalecer su posición en el ámbito internacional. El factor local, el apoyo de la afición y el prestigio de la Copa del Mundo aumentan el interés por el evento.

Ahora, la atención se centra en el nivel de preparación de nuestros 18 boxeadores, qué atletas llegarán a la final y qué resultados obtendrá el equipo de Uzbekistán en el medallero.

La fase final de la Copa del Mundo en Taskent comienza el 26 de noviembre. Los aficionados uzbekos esperan resultados dignos y podios de sus boxeadores en casa.