Un pasajero que intentó abrir la puerta de un avión muere durante el vuelo

El 6 de octubre de este año, ocurrió un incidente inesperado en un avión que volaba de Nairobi a Lagos, Nigeria. Durante el vuelo, uno de los pasajeros se resistió a la tripulación, intentando primero entrar en la cabina de mando y luego abrir la puerta del avión. El pasajero falleció a consecuencia del incidente. Así lo informó el portal « Legit.ng », citando datos de la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria.

Se señala que este pasajero había sido llevado inicialmente a Madagascar por la aerolínea. Sin embargo, fue rechazado por las autoridades aduaneras del país y no se le permitió ingresar al territorio malgache. Por esta razón, Kenya Airways se vio obligada a devolverlo a Nigeria en la misma ruta.

Durante el vuelo de regreso, el comportamiento del hombre cambió drásticamente y comenzó a actuar de manera agresiva. Primero intentó entrar en la cabina de los pilotos, pero la tripulación le impidió el acceso. Posteriormente, el pasajero se dirigió a la puerta trasera del avión e intentó abrirla.

Con el fin de garantizar la seguridad de los demás pasajeros y evitar que la situación se agravara, los miembros de la tripulación inmovilizaron al hombre y le ataron las manos a la espalda. En los videos difundidos en redes sociales se observa al pasajero intentando abrir la puerta mientras el avión estaba en el aire.

Según Kenya Airways, el pasajero perdió el conocimiento unos 20 minutos antes de aterrizar en Lagos. La tripulación le brindó primeros auxilios de inmediato. A pesar de ello, tras el aterrizaje del avión en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos alrededor de las 21:41, el personal médico examinó al pasajero y confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente la identidad, nacionalidad o edad del fallecido, ni las causas exactas de su muerte. La policía de Nigeria está llevando a cabo las investigaciones pertinentes sobre este caso.

Michael Achimugu, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria, instó a no sacar conclusiones precipitadas hasta que concluya la investigación sobre las causas exactas del incidente. Señaló que si la familia del fallecido lo considera necesario, puede solicitar una autopsia forense.

Kenya Airways expresó sus condolencias a los familiares del fallecido. La aerolínea informó que colaborará plenamente con las autoridades locales y los organismos de control de aviación en el marco del proceso de investigación.