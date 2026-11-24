¡Un gran maestro uzbeko entra en el top 3 de los ajedrecistas mejor pagados de 2026!
El ajedrecista uzbeko ganó cerca de 590 000 dólares a través de torneos en 2026. Ocupó el tercer lugar en el ranking mundial de ajedrecistas con mayores premios ganados.
Gran maestro uzbeko Javohir Sindarov A finales de 2026, entró en el top 3 de los deportistas con mayores ingresos por premios de torneos en el mundo del ajedrez. Según la publicación ChessBase Nepal, basándose en el ranking actualizado de la organización World Chess, los ingresos anuales del ajedrecista uzbeko alcanzaron los 589 061 dólares.
Sindarov ocupa el 3er lugar en el ranking mundial.
Javohir Sindarov Más de 589 000 dólares en ingresos
Según datos de la organización World Chess, Javohir Sindarov participó en torneos durante 2026, ganando un total de 589 061 dólares en premios. Este resultado lo situó en la tercera posición entre los ajedrecistas con mayores ingresos por torneos en el mundo.
Solo dos ajedrecistas superan al representante uzbeko: el gran maestro indio Rameshbabu Praggnanandhaa y el estadounidense Fabiano Caruana.
Praggnanandhaa y Caruana ocupan los dos primeros puestos del ranking
El primer puesto del ranking lo ocupa el gran maestro indio de 21 años, Rameshbabu Praggnanandhaa. En 2026, participó en 13 competiciones y obtuvo un total de 666 229 dólares en premios.
Su mayor premio del año fueron los 200 000 dólares obtenidos en la final del Grand Chess Tour en agosto. El ajedrecista indio derrotó al estadounidense Fabiano Caruana en la partida decisiva para convertirse en el ganador del torneo.
En segundo lugar se encuentra Fabiano Caruana. El gran maestro estadounidense participó en 19 competiciones y ganó 664 326 dólares.
Carlsen y Wesley So también en el top 5
El noruego Magnus Carlsen y el estadounidense Wesley So también figuran entre los cinco ajedrecistas con mayores premios de torneos.
Ajedrecistas con mayores ingresos por premios de torneos en 2026:
1er lugar — Rameshbabu Praggnanandhaa: 666 229 dólares;
2do lugar — Fabiano Caruana: 664 326 dólares;
3er lugar — Javohir Sindarov: 589 061 dólares;
4to lugar — Magnus Carlsen: 555 959 dólares;
5to lugar — Wesley So: 494 257 dólares.
Un duelo de 2,5 millones de dólares podría cambiar el ranking
Sin embargo, la situación en el ranking podría cambiar antes de fin de año. La bolsa de premios para el duelo por el campeonato mundial entre el actual campeón, Dommaraju Gukesh, y Javohir Sindarov asciende a 2,5 millones de dólares.
Esta gran bolsa de premios podría provocar cambios significativos en el ranking de ingresos anuales de los ajedrecistas dependiendo de los resultados.
El resultado de Javohir Sindarov en 2026 demuestra una vez más el prestigio del ajedrez uzbeko en la escena internacional y el éxito de sus jugadores en torneos de alto nivel.
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