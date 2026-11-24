El ajedrecista uzbeko ganó cerca de 590 000 dólares a través de torneos en 2026. Ocupó el tercer lugar en el ranking mundial de ajedrecistas con mayores premios ganados.

Gran maestro uzbeko Javohir Sindarov A finales de 2026, entró en el top 3 de los deportistas con mayores ingresos por premios de torneos en el mundo del ajedrez. Según la publicación ChessBase Nepal, basándose en el ranking actualizado de la organización World Chess, los ingresos anuales del ajedrecista uzbeko alcanzaron los 589 061 dólares.

Sindarov ocupa el 3er lugar en el ranking mundial.

Javohir Sindarov Más de 589 000 dólares en ingresos

Según datos de la organización World Chess, Javohir Sindarov participó en torneos durante 2026, ganando un total de 589 061 dólares en premios. Este resultado lo situó en la tercera posición entre los ajedrecistas con mayores ingresos por torneos en el mundo.