Advertencia de seguridad para ciudadanos que viajan a Arabia Saudita

Debido a la escalada de la situación de seguridad en la región de Oriente Medio, en Arabia Saudita se ha emitido una advertencia oficial para los ciudadanos uzbekos que planean viajar o que se encuentran actualmente en este país.

Ante la inestabilidad regional, se ha informado que podrían producirse cambios significativos en los horarios de vuelos internacionales y locales por motivos de seguridad aérea.

Riesgo de cambios en los horarios de vuelo

Las misiones diplomáticas instan a nuestros compatriotas, tanto a los que viajan como a los que ya están allí, a estar preparados para lo siguiente:

Retrasos y cancelaciones de vuelos: Debido a las condiciones aéreas tensas, los vuelos podrían retrasarse o cancelarse respecto al horario previsto;

Cambios de ruta: Es posible que algunas aerolíneas modifiquen las rutas de los aviones hacia aeropuertos alternativos o corredores aéreos seguros para garantizar la seguridad del vuelo;

Medidas de precaución: Se recomienda a los ciudadanos verificar el estado de su vuelo con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto y mantener la calma.

Contacto urgente con misiones diplomáticas

Las misiones diplomáticas de Uzbekistán en Arabia Saudita están plenamente operativas para brindar asistencia práctica a los ciudadanos en caso de necesidad. Para cualquier problema, puede contactar a los siguientes números oficiales:

Embajada de Uzbekistán en Riad:

Teléfono: +966 11 263 52 23

Cónsul Shukhrat Ibragimov: +966 56 721 77 31 (Contacto disponible vía Telegram / WhatsApp)

Consulado General de Uzbekistán en Yeda:

Teléfono: +966 12 607 72 50

Cónsul Azimjon Kobiljonov: +966 59 439 08 50 (Contacto disponible vía Telegram / WhatsApp)

Recomendaciones para nuestros compatriotas en Arabia Saudita

Siga la información oficial: Confíe únicamente en la información oficial difundida por agencias gubernamentales y misiones diplomáticas;

Evite lugares concurridos: Durante su estancia en Arabia Saudita, cumpla estrictamente con los requisitos de seguridad e instrucciones de las fuerzas del orden locales;

Documentos y comunicación: Lleve siempre consigo sus documentos de identidad y manténgase en contacto constante con sus seres queridos.

Se espera que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada de Uzbekistán proporcionen información adicional según evolucione la situación.