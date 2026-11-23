El luchador kazajo de la UFC, Asu Almabayev, se pronunció por primera vez en detalle tras su derrota ante Kyoji Horiguchi. No ocultó su decepción por haberse quedado a un paso de la pelea por el título, al tiempo que respondió con firmeza a quienes intentan aprovechar su tropiezo para ganar notoriedad. «Me detuve a un paso del título» El luchador kazajo de la UFC, Asu Almabayev, admitió que tomó con dureza su derrota ante Kyoji Horiguchi. El atleta destacó que meses de entrenamiento, el esfuerzo invertido y perder justo cuando estaba cerca de una pelea por el título es un golpe serio para cualquier luchador. Almabayev expresó su gratitud a todos los aficionados que lo apoyaron, siguieron su pelea y oraron por su victoria. Según sus palabras, uno de los sentimientos más difíciles tras una derrota es no alcanzar el objetivo deseado después de tanto trabajo. «He tenido tantas peleas, entrené sin descanso durante meses, sudé, y ahora me detuve a un paso del título. Es un golpe duro para cualquier deportista. En la vida nada me llega fácilmente, y este objetivo no será la excepción», declaró el luchador.

Señaló que no intentará buscar excusas tras la derrota, sino que, por el contrario, debe analizar sus debilidades y trabajar en ellas. Respuesta a quienes quieren aprovechar la derrota Otro punto que llamó la atención de Almabayev fue el intento de algunas personas de utilizar su derrota para beneficio propio. En opinión del luchador, no es correcto convertir la derrota de otro en una oportunidad para lucirse. Invitó a los críticos a que, en lugar de solo hablar, suban al octágono y demuestren su fuerza en la práctica. «Si son tan fuertes, vengan aquí, lleguen al Top 5, Top 10 o Top 20 y demuestren lo que valen. Ganar fama a costa de la derrota de alguien más es muy vergonzoso», dijo Almabayev. De esta manera, el luchador kazajo no solo respondió a las críticas, sino que recordó que la verdadera competencia deportiva no se mide con palabras, sino con resultados y trabajo. ¿Por qué Almabayev se consideró ganador? Uno de los puntos más destacados de la declaración del luchador fue su reacción al resultado del combate contra Horiguchi. Almabayev afirmó que durante la pelea sintió que estaba ganando. Tras cada asalto, sus entrenadores en la esquina también le decían que tenía la ventaja. «Pensé que había ganado. Después de cada round, mi equipo me decía: “Vas ganando”. Cuando anunciaron que la victoria era para Horiguchi, ustedes mismos vieron que él también estaba sorprendido», comentó el deportista kazajo.