Arsène Wenger felicita a Suhrob Sadirjonov por su hat-trick contra Jamaica
La selección juvenil de Uzbekistán En la segunda jornada de la Copa Mundial contra Jamaica en un partido con 8 goles, 6:2 logró una contundente victoria.
Sergey Chigodayev bajo la dirección del equipo, Suhrob Sadirjonov marcó un hat-trick, convirtiéndose en una de las grandes figuras del encuentro. Al finalizar el partido, el jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, el reconocido experto Arsène Wenger felicitó personalmente al autor del triplete y deseó suerte a nuestro equipo en los próximos encuentros.
Momentos destacados y detalles del partido
El video muestra al jugador de la selección de Uzbekistán, vistiendo la camiseta azul número 11, Suhrob Sadirjonov con el balón y su trofeo junto a Arsène Wenger en un ambiente cordial. También se observa al experto estrechando la mano del jugador tras el partido, conversando y posando para una foto.
Indicador / Información
Detalles
Partido y resultado
Uzbekistán — Jamaica 6:2 (Copa Mundial, 2ª jornada)
Autor del hat-trick
Suhrob Sadirjonov (número 11)
Entrenador principal
Sergey Chigodayev
Experto que felicitó al jugador
Arsène Wenger (Jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA)
Atención internacional y próximos pasos para nuestros juveniles
Tras la gran victoria en el Mundial y el hat-trick, las felicitaciones de una figura mundial del fútbol brindan un impulso psicológico clave a nuestros jóvenes jugadores. Ahora, el equipo se enfoca en los próximos retos del torneo.
¿En su opinión, las felicitaciones de Arsène Wenger tendrán un impacto positivo en Suhrob Sadirjonov y en nuestra selección juvenil para los siguientes partidos del Mundial? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!
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