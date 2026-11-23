La selección juvenil de Uzbekistán En la segunda jornada de la Copa Mundial contra Jamaica en un partido con 8 goles, 6:2 logró una contundente victoria.

Sergey Chigodayev bajo la dirección del equipo, Suhrob Sadirjonov marcó un hat-trick, convirtiéndose en una de las grandes figuras del encuentro. Al finalizar el partido, el jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, el reconocido experto Arsène Wenger felicitó personalmente al autor del triplete y deseó suerte a nuestro equipo en los próximos encuentros.

Momentos destacados y detalles del partido

El video muestra al jugador de la selección de Uzbekistán, vistiendo la camiseta azul número 11, Suhrob Sadirjonov con el balón y su trofeo junto a Arsène Wenger en un ambiente cordial. También se observa al experto estrechando la mano del jugador tras el partido, conversando y posando para una foto.