Turquía restringe totalmente el acceso de menores de 15 años a las redes sociales

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Turquía restringe totalmente el acceso de menores de 15 años a las redes sociales

En un momento en que las restricciones globales sobre la seguridad digital y la protección de las nuevas generaciones frente a los efectos negativos de Internet están aumentando, las autoridades turcas han tomado una decisión drástica. A partir del 1 de noviembre de este año, quedará legalmente prohibido prestar servicios de redes sociales a ciudadanos menores de 15 años en el territorio nacional.

Esta medida no solo restringe la creación de nuevos perfiles, sino que también incluye la verificación obligatoria de la edad de los usuarios, la creación de un entorno digital seguro para los adolescentes mayores de 15 años y un endurecimiento estricto del control parental.

¿Cómo se verificará la edad? Integración con el portal gubernamental electrónico

Hasta ahora, bastaba con indicar manualmente la fecha de nacimiento para registrarse en las redes sociales; de ahora en adelante, se evitarán tales falsificaciones:

  • Identificación a través de la plataforma gubernamental: Según las nuevas normas, cada red social está obligada a verificar la edad real del usuario durante la creación de la cuenta mediante un identificador personal a través de la plataforma de servicios gubernamentales electrónicos de Turquía (similar al sistema e-Devlet);

  • Rechazo automático: Si el sistema confirma que el usuario es menor de 15 años, todas sus solicitudes de creación de cuenta serán rechazadas automáticamente;

  • Control algorítmico: Asimismo, se ofrecerá una interfaz interna personalizada para los usuarios mayores de 15 años que limitará los contenidos perjudiciales desde el punto de vista psicológico y moral.

Tendencia global: ¿Por qué los Estados están tomando estas medidas?

Esta decisión de Turquía es una continuación lógica de la ola de seguridad a nivel mundial:

  • Ciberamenazas y salud mental: Numerosos estudios internacionales demuestran que las redes sociales afectan la salud mental de los adolescentes, provocando depresión, ciberacoso y problemas de atención;

  • Responsabilidad parental: La nueva normativa proporciona a los padres herramientas legales adicionales para gestionar eficazmente el tiempo de pantalla de sus hijos y garantizar su seguridad virtual.

La forma en que estas estrictas normas, que entrarán en vigor el 1 de noviembre, serán implementadas técnicamente por los gigantes de los medios extranjeros (Instagram, TikTok, YouTube, etc.) y si esta experiencia influirá en otros países de la región, es un tema que mantiene la atención de los expertos.

Turquíae-DevletRedes SocialesSeguridad DigitalProtección Infantil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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