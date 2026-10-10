Descubren un coágulo en el corazón de un joven de 27 años

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Descubren un coágulo en el corazón de un joven de 27 años

En redes sociales se difundió un video que muestra la ecografía cardíaca de un joven de 27 años durante un examen médico. En él se informa que se detectó un trombo, es decir, un coágulo de sangre, en el corazón del paciente nacido en 1999.

Se ha informado que, durante la consulta, el joven mencionó haber experimentado síntomas como dificultad para respirar, falta de aire y fatiga intensa en los últimos días.

Un trombo puede formarse por diversos factores. El consumo excesivo de bebidas energéticas puede acelerar el ritmo cardíaco y afectar la presión arterial. Sin embargo, hasta el momento no hay información confirmada de que las bebidas energéticas hayan sido la causa del trombo en este paciente.

Los especialistas enfatizan la importancia de no ignorar los cambios en la salud. Si se presenta fatiga intensa sin causa aparente, dificultad para respirar o dolor en el pecho, es necesario buscar atención médica. Si la falta de aire es repentina o el dolor torácico es intenso, se debe llamar a emergencias de inmediato.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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