En Kazajistán, se ha propuesto prohibir totalmente la producción, importación y venta de bebidas energéticas. Esta iniciativa fue presentada por la asociación pública «Unión de Padres». Así lo informó NUR.KZ.

Los representantes de la organización consideran que prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 21 años no es suficiente. Por ello, han propuesto prohibir también la producción, la importación comercial, la venta al por mayor y al por menor, así como la distribución a través de tiendas en línea y servicios de entrega.

Los autores de la petición justifican su iniciativa por los posibles efectos negativos de las bebidas energéticas en la salud. Según ellos, estas bebidas pueden afectar la presión arterial, tienen un alto contenido de azúcar y los edulcorantes en las versiones sin azúcar pueden representar riesgos para la salud.

Asimismo, los representantes de la asociación destacaron que el consumo regular de bebidas energéticas por parte de adultos para combatir el cansancio y el insomnio puede provocar problemas de sueño y dependencia.

La petición también propone prohibir la publicidad de bebidas energéticas, su distribución gratuita y su promoción a través de redes sociales. Además, se solicita evitar que se eluda la prohibición cambiando el nombre del producto, establecer responsabilidad por el comercio ilegal y establecer un control sobre las actividades de fabricantes, importadores y vendedores.

La iniciativa fue publicada en el portal oficial de peticiones el 18 de noviembre de 2026 y enviada al Ministerio de Salud. Se requieren 50 000 firmas para que la petición sea considerada.

Cabe señalar que, por ahora, se trata de una propuesta de la asociación pública y no se ha tomado ninguna decisión sobre la prohibición total de las bebidas energéticas.