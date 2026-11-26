Un regalo de 65 000 euros: Wesley Sneijder vendió en subasta la camiseta que recibió de Sergio Ramos
La ex estrella de la selección nacional de los Países Bajos Wesley Sneijder vendió en una subasta la camiseta que intercambió tras la final de la Copa Mundial 2010 con el defensa español Sergio Ramos . Así lo informa la publicación The Touchline .
Diferencia inesperada en la subasta: la camiseta de Ramos valorada 13 veces más
Valor récord: La camiseta de la selección de España, que Sergio Ramos le regaló a Sneijder como recuerdo tras la final del Mundial 2010, se vendió en subasta por 65 126 euros . El nuevo dueño de esta pieza única es un coleccionista brasileño .
El precio de la propia camiseta de Sneijder: Curiosamente, la camiseta de la selección de los Países Bajos que el propio Wesley Sneijder vistió en aquel partido final se vendió por poco más de 5 000 euros .
Breve recordatorio sobre la final del Mundial 2010
Indicadores
Detalles
Fecha y lugar de la final
11 de julio de 2010, Johannesburgo (Sudáfrica)
Resultado del partido
España 1-0 Países Bajos (tras prórroga)
Autor del gol de la victoria
Andrés Iniesta (minuto 116)
El lote más caro de la subasta
Camiseta de la final de Sergio Ramos — 65 126 euros
¿Por qué crees que los coleccionistas pagaron 13 veces más por la camiseta de Sergio Ramos que por la de Wesley Sneijder? ¿Se debe al estatus de campeón o a la popularidad de Ramos?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta curiosa noticia de subasta con los aficionados al fútbol de todo el mundo!
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