La ex estrella de la selección nacional de los Países Bajos Wesley Sneijder vendió en una subasta la camiseta que intercambió tras la final de la Copa Mundial 2010 con el defensa español Sergio Ramos . Así lo informa la publicación The Touchline .

Diferencia inesperada en la subasta: la camiseta de Ramos valorada 13 veces más

Valor récord: La camiseta de la selección de España, que Sergio Ramos le regaló a Sneijder como recuerdo tras la final del Mundial 2010, se vendió en subasta por 65 126 euros . El nuevo dueño de esta pieza única es un coleccionista brasileño .

El precio de la propia camiseta de Sneijder: Curiosamente, la camiseta de la selección de los Países Bajos que el propio Wesley Sneijder vistió en aquel partido final se vendió por poco más de 5 000 euros .

Breve recordatorio sobre la final del Mundial 2010