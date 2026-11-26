La lujosa boda de Shivangi Singh, hija del diputado local Anant Singh en el estado indio de Bihar, ha provocado un intenso debate en el país. Cientos de miles de personas asistieron a las celebraciones que duraron varios días; se contrataron cientos de cocineros y se sirvieron más de 150 tipos de platos, según informó la BBC.

La ceremonia tuvo lugar el miércoles en el pueblo de Nadava, a unos 65 kilómetros de Patna. Al evento asistieron el presidente del parlamento estatal, políticos locales y nacionales, además de muchos otros invitados. Según los medios, asistieron unas 500.000 personas. Se prepararon seis helipuertos en el pueblo para recibir a los invitados.

Uno de los principales espectáculos previstos era una carrera con 52 caballos. Sin embargo, la competición fue cancelada debido a la excesiva afluencia de público. Anant Singh había anunciado que el ganador recibiría un coche de lujo, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrían una motocicleta y un scooter.

La novia, Shivangi, graduada de la Universidad de Delhi, llegó a la ceremonia en un Land Cruiser. Su esposo, Rishikesh Kumar, quien obtuvo un MBA en la Universidad Estatal de Georgia en EE. UU., llegó con un cortejo de 151 vehículos. Según los informes, la familia de la novia le regaló un coche valorado en 23 millones de rupias, además de objetos de oro y plata.

El interés por la boda no solo se debe a su ostentación, sino también a la controvertida carrera política del padre de la novia, Anant Singh. Ha sido elegido cinco veces al parlamento del estado de Bihar por el distrito de Mokama y es conocido como una de las figuras más influyentes de la política local.

En su declaración presentada ante la comisión electoral, Singh indicó que sus activos, junto con los de su esposa, ascienden a 1.000 millones de rupias.

En 2022, el político fue condenado a 10 años de prisión por un caso de posesión ilegal de armas, incluido un rifle AK-47 encontrado en su casa. Posteriormente, apeló la decisión judicial y fue puesto en libertad bajo fianza. Ganó las elecciones de 2025 y regresó al parlamento.

Además, Anant Singh ha sido mencionado como el principal sospechoso en un caso de asesinato ocurrido durante el periodo electoral anterior. La Corte Suprema de la India le ordenó entregarse antes del 1 de diciembre.

Bihar es uno de los estados más pobres de la India. Por ello, la lujosa boda celebrada en una zona donde gran parte de la población vive en la pobreza ha llamado la atención pública. Niraj Kumar, rival del político, ha declarado que las autoridades deben investigar de qué fondos se cubrieron los gastos de la ceremonia.