Los días 28 y 29 de noviembre , la capital de Kazajistán, Astaná, albergará el prestigioso torneo de taekwondo WT G10 de categoría « World Taekwondo Grand-Prix Final » . Considerado uno de los eventos más importantes de la temporada, los miembros de las selecciones masculina y femenina de Uzbekistán subirán al tatami para luchar por medallas y puntos vitales para el ranking.

Composición del equipo de Uzbekistán

Según el servicio de prensa de la Asociación de Taekwondo WT de Uzbekistán, nuestros compatriotas defenderán el honor del país en 3 categorías de peso tanto en la rama masculina como en la femenina:

Categoría Categoría de peso Atleta Hombres -68 kg Najmiddin Qosimxojiyev Hombres -80 kg Jasurbek Jaysunov Hombres +80 kg Marat Mavlonov Mujeres -57 kg Madina Mirabzalova Mujeres -67 kg Ozoda Sobirjonova Mujeres +67 kg Svetlana Saidova

Importancia de la competición

Alto estatus de ranking: La final del Gran Premio G10 es significativa por otorgar grandes puntos en el ranking mundial, contando con la participación de los mejores taekwondistas del mundo.

¿Cuántas medallas crees que ganarán los taekwondistas uzbekos en la final del Gran Premio en Astaná?

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