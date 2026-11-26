Se informó que 1Password comenzó a investigar el 19 de noviembre tras detectar que una persona no autorizada había accedido a la cuenta corporativa de GitHub de uno de sus empleados. El atacante utilizó esta cuenta para obtener acceso al código fuente de la empresa e insertó código malicioso en servicios internos. Como resultado, se copiaron datos pertenecientes a algunos usuarios.

Se ha producido un ataque informático contra los sistemas internos de 1Password, uno de los gestores de contraseñas más populares del mundo. Como resultado del ataque, se ha obtenido acceso a datos personales de algunos usuarios. La empresa emitió una declaración oficial al respecto el 25 de noviembre.

Según la información de la empresa, los datos obtenidos incluyen nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, identificadores de cuenta y de usuario, así como las fechas de registro y de último acceso. También fueron sustraídos tokens contenidos en algunos correos electrónicos de invitación, gestión de cuentas y recuperación.

Sin embargo, 1Password enfatizó que las bóvedas principales donde se almacenan las contraseñas de los usuarios, así como las claves que las protegen y las claves de recuperación de cuenta, no se vieron afectadas por el ataque. La empresa recordó que no almacena contraseñas ni claves secretas en sus sistemas.

Hasta el momento, no se conoce cuántos usuarios se han visto afectados por el incidente. La empresa bloqueó la cuenta de GitHub comprometida, revocó el token de acceso robado y actualizó las claves utilizadas para los datos internos potencialmente expuestos. También se han restaurado las versiones limpias de los servicios afectados.

Como medida de seguridad, los códigos de confirmación en los correos de invitación y recuperación de cuenta se han cambiado de seis dígitos a códigos de diez caracteres. La empresa indicó que ha notificado individualmente a los pocos usuarios cuyos procesos se vieron afectados.