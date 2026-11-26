La prestigiosa Boxingnews24.com ha analizado los factores tácticos clave que podrían darle la victoria a nuestro compatriota, el retador oficial uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev en su pelea obligatoria por el título WBA del peso supermediano (-76,2 kg) contra el campeón mexicano Jaime Munguía .

Recordemos que la WBA ordenó oficialmente esta defensa obligatoria, otorgando a las partes un plazo de 30 días para negociar. Según la información más reciente, tras la defensa voluntaria de Munguía contra Nikita Zong, se llegó a un acuerdo entre ambos equipos para mantener el derecho de retador obligatorio de Meliqo‘ziyev mientras se organiza la pelea por el título.

Las armas más peligrosas de Meliqo‘ziyev: el recto de izquierda y el método «Canelo»