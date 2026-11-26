¿Cómo puede Bektemir Meliqo‘ziyev derrotar a Jaime Munguía?
La prestigiosa Boxingnews24.com ha analizado los factores tácticos clave que podrían darle la victoria a nuestro compatriota, el retador oficial uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev en su pelea obligatoria por el título WBA del peso supermediano (-76,2 kg) contra el campeón mexicano Jaime Munguía .
Recordemos que la WBA ordenó oficialmente esta defensa obligatoria, otorgando a las partes un plazo de 30 días para negociar. Según la información más reciente, tras la defensa voluntaria de Munguía contra Nikita Zong, se llegó a un acuerdo entre ambos equipos para mantener el derecho de retador obligatorio de Meliqo‘ziyev mientras se organiza la pelea por el título.
Las armas más peligrosas de Meliqo‘ziyev: el recto de izquierda y el método «Canelo»
El recto de izquierda desde el centro: El medallista de los Juegos Olímpicos de 2016, como zurdo, espera a que su oponente se comprometa demasiado en el ataque para lanzar un recto de izquierda preciso en ese momento exacto.
La «brecha» en la defensa de Munguía: Cuando el campeón mexicano de Tijuana ataca con movimientos amplios y lineales, baja su hombro delantero y abre los codos. Esto crea un pasillo abierto para un recto desde el centro. En su momento, Saul «Canelo» Álvarez aprovechó esta debilidad para romper la guardia de Munguía con un corto uppercut de contra, enviándolo a la lona.
Presión constante al cuerpo: Si Munguía renuncia a su ventaja de altura y alcance para entrar en una «guerra» a corta distancia, Meliqo‘ziyev puede sumergirse bajo los grandes golpes de su oponente, posicionar bien sus pies y lanzar ganchos pesados a las costillas.
Ventajas tácticas y puntos débiles de los boxeadores
Criterio de análisis
Bektemir Meliqo‘ziyev (Retador)
Jaime Munguía (Campeón WBA)
Ventaja principal
Golpes pesados, estilo zurdo y trabajo constante (a las costillas) al cuerpo
Altura y alcance, alto volumen de golpes y combinaciones
Clave de la victoria
Contrarrestar con un recto de izquierda durante los ataques y presionar en la corta distancia
Trabajar con un jab firme a larga distancia y evitar intercambios abiertos en la media distancia
Punto débil y riesgo
Posibilidad de recibir contragolpes al avanzar demasiado agresivamente (como ocurrió contra Gabriel Rosado en 2021)
Falta de disciplina: tras recibir un golpe, entra inmediatamente en intercambios abiertos
Según los expertos, es difícil para Munguía mantener la larga distancia con disciplina estricta en cada asalto. Su hábito de entrar en un combate abierto apenas recibe un golpe podría dejarlo extremadamente vulnerable ante los pesados golpes de izquierda y los ataques al cuerpo de Bektemir Meliqo‘ziyev.
¿Crees que Bektemir Meliqo‘ziyev puede noquear al campeón mexicano Jaime Munguía y traer otro cinturón mundial a Uzbekistán?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este interesante análisis táctico con los fanáticos del boxeo uzbeko!
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