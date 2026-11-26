En Moscú, la capital rusa, la tarifa mensual del permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros aumentará a partir del 1 de enero de 2027. Según la nueva normativa, el importe será de 11 000 o 15 600 rublos, dependiendo de quién emplee al migrante.

Esto se anunció en las enmiendas a la legislación fiscal aprobadas por la Duma de la ciudad de Moscú el 25 de noviembre. La información fue reportada por Interfax.

Según las nuevas tarifas:

para ciudadanos extranjeros que trabajan para organizaciones y empresarios individuales — 11 000 rublos al mes;

para quienes trabajan para particulares en necesidades personales y domésticas — 15 600 rublos.

Actualmente, la tarifa del permiso para trabajadores extranjeros en Moscú es de 10 000 rublos al mes. Por lo tanto, el pago para la primera categoría aumentará en 1 000 rublos, y para la segunda categoría en 5 600 rublos.

Se señala que las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.