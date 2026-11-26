Mundial Sub-17: Uzbekistán se clasifica a la fase eliminatoria pese a caer ante Italia
En los encuentros disputados en los estadios de Catar, Copa Mundial Sub-17 durante la tercera jornada de la fase de grupos, Sergey Chigodayev la selección juvenil de Uzbekistán se enfrentó al favorito del grupo, Italia, y 1:3 perdió el encuentro. A pesar de ello, nuestros compatriotas cerraron con éxito la fase de grupos y aseguraron su lugar en la fase eliminatoria.
Dominio en la primera parte y gol de honor de Sadirjonov
En la primera mitad, los europeos marcaron tres goles consecutivos para tomar una amplia ventaja: en el minuto 7, Casagrande abrió el marcador, en el minuto 31 Crochi anotó de penalti, y en el tiempo añadido de la primera parte (
45+2) Corigliano amplió la diferencia a tres goles.
En la segunda parte, los juveniles uzbekos dieron vida al juego y en el minuto 75, Suhrob Sadirjonov anotó el único gol de su equipo.
Situación final del Grupo E y acta del partido
En el partido paralelo del grupo, Costa de Marfil venció a Jamaica y ocupó el segundo lugar. Como resultado, Italia terminó líder del grupo con 9 puntos, mientras que Uzbekistán, 3 puntos acumulados, Uzbekistán obtuvo el tercer puesto y se clasificó para la siguiente fase.
Estadísticas
Detalles
Fase de la competición
Copa Mundial Sub-17 (Grupo E, 3ª jornada)
Resultado del partido
Uzbekistán 1:3 Italia
Goles
Suhrob Sadirjonov (75') — Casagrande (7'), Crochi (31' pen.), Corigliano (45+2')
Amonestaciones
Anvarov (35'), Aliyev (37'), Rahimov (53'), Tohirov (77')
Posición final en el grupo
3er puesto (3 puntos — clasificación a fase eliminatoria)
Alineación de Uzbekistán: Shomurodov, Rahimov (Oktamov, 73), Ruziboyev, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Tohirov, 46), Sadirjonov (Orifkhonov, 80), Anvarov, Oktamboyev, Abduraimov (Ravshanbekov, 46).
¿Crees que los pupilos de Sergey Chigodayev podrán mejorar su nivel de juego y llegar lejos en la fase eliminatoria del Mundial Sub-17?
¡Deja tus comentarios y comparte la noticia de la clasificación de nuestra selección juvenil con los aficionados del fútbol uzbeko!
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