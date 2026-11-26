En los encuentros disputados en los estadios de Catar, Copa Mundial Sub-17 durante la tercera jornada de la fase de grupos, Sergey Chigodayev la selección juvenil de Uzbekistán se enfrentó al favorito del grupo, Italia, y 1:3 perdió el encuentro. A pesar de ello, nuestros compatriotas cerraron con éxito la fase de grupos y aseguraron su lugar en la fase eliminatoria.

Dominio en la primera parte y gol de honor de Sadirjonov

En la primera mitad, los europeos marcaron tres goles consecutivos para tomar una amplia ventaja: en el minuto 7, Casagrande abrió el marcador, en el minuto 31 Crochi anotó de penalti, y en el tiempo añadido de la primera parte ( 45+2 ) Corigliano amplió la diferencia a tres goles.

En la segunda parte, los juveniles uzbekos dieron vida al juego y en el minuto 75, Suhrob Sadirjonov anotó el único gol de su equipo.