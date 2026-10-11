Un kazajo condenado a 16 años de prisión en Georgia por un simple analgésico

Un kazajo conductor de camión fue condenado a 16 años de prisión en Georgia por llevar un analgésico en su botiquín. La familia del hombre planea apelar la decisión judicial.

Según informa Tengrinews, el conductor, residente de la ciudad de Shuchinsk, fue detenido en abril en el puerto georgiano de Poti. Llevaba consigo el analgésico debido a fuertes dolores de espalda y columna vertebral.

Sin embargo, según la legislación de Georgia, este medicamento está clasificado como sustancia psicotrópica y estupefaciente. Por ello, el conductor fue arrestado y se inició un proceso judicial en su contra.

La esposa del conductor ha intentado durante cinco meses lograr la liberación de su marido. La administración del distrito de Burabay y la fiscalía también han intervenido en el asunto.

Se informa que no fue posible presentar pruebas de que el medicamento hubiera sido recomendado por un médico en Alemania. Ahora la familia busca presentar un recurso de apelación contra la sentencia. La ley georgiana establece un plazo de un mes para ello.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán, los funcionarios consulares se han reunido con el ciudadano detenido, han asistido a las audiencias judiciales y le han ayudado a encontrar un abogado. El ministerio afirmó que seguirá brindando asistencia consular y legal al ciudadano.