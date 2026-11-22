El luchador japonés Kyoji Horiguchi derrotó al kazajo Asu Almabayev en Doha y reveló quién quiere que sea su próximo oponente. No ocultó sus intenciones de disputar el título de la UFC y desafió abiertamente a Manel Kape y a Wang.

«El combate fue aburrido, pido disculpas por ello»

En el evento de la UFC celebrado en Doha, Kyoji Horiguchi (37-6) se enfrentó a Asu Almabayev (24-4). El luchador japonés venció a su oponente kazajo, elevando a 10 su número de victorias en la promoción.

Tras el combate, se le preguntó a Horiguchi sobre su deseo de intercambiar golpes de pie, mientras que Almabayev intentaba constantemente realizar derribos.

El atleta japonés no ocultó su pesar por el hecho de que el encuentro no fuera muy entretenido para el público.