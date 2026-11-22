Kyoji Horiguchi vence a Asu Almabayev y desafía al campeón de la UFC
El luchador japonés Kyoji Horiguchi derrotó al kazajo Asu Almabayev en Doha y reveló quién quiere que sea su próximo oponente. No ocultó sus intenciones de disputar el título de la UFC y desafió abiertamente a Manel Kape y a Wang.
«El combate fue aburrido, pido disculpas por ello»
En el evento de la UFC celebrado en Doha, Kyoji Horiguchi (37-6) se enfrentó a Asu Almabayev (24-4). El luchador japonés venció a su oponente kazajo, elevando a 10 su número de victorias en la promoción.
Tras el combate, se le preguntó a Horiguchi sobre su deseo de intercambiar golpes de pie, mientras que Almabayev intentaba constantemente realizar derribos.
El atleta japonés no ocultó su pesar por el hecho de que el encuentro no fuera muy entretenido para el público.
«Sí, lo siento mucho. El combate fue aburrido y realmente quiero disculparme por ello. Seré más fuerte en mi próxima pelea y el enfrentamiento será mucho más espectacular. Gracias», dijo Horiguchi.
Horiguchi reclama una oportunidad por el título de la UFC
Durante la entrevista, se le preguntó al luchador a quién quería enfrentar a continuación. El entrevistador apoyó a Horiguchi diciendo que no necesitaba disculparse, ya que fue un luchador que buscó hacer daño al rival y hoy logró la victoria.
Horiguchi declaró abiertamente que su próximo objetivo es una pelea por el campeonato.
«Por supuesto, quiero pelear contra el campeón. Por eso, Kape y Wang, quienquiera que gane, ¡les lanzo un desafío!» declaró el luchador japonés.
De esta manera, Horiguchi se postuló como aspirante frente al ganador del posible enfrentamiento entre Manel Kape y Wang.
Los récords en la UFC de Almabayev y Horiguchi han cambiado
Tras esta victoria, el récord de Kyoji Horiguchi en la promoción UFC quedó en 10-2. Asu Almabayev se mantiene con un registro de 7-2 en la UFC.
Horiguchi ahora busca acercarse a una pelea por el título. Su desafío a Kape y Wang ha aumentado el interés en las próximas competencias de la categoría de peso mosca.
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