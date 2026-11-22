«Estamos felices de volver a Yeda. Nuestro rival es un equipo muy fuerte. Tienen jugadores con gran talento individual y un juego colectivo bien formado. Es un equipo que busca jugar al fútbol ofensivo y le gusta ir al ataque.

Emiliano Caras destacó su alegría por volver a Yeda y se centró en los puntos fuertes del rival. En su opinión, el Al-Ittihad destaca no solo por sus individualidades, sino también por su juego colectivo consolidado.

Antes del partido contra el Al-Ittihad en la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite, el entrenador del Pakhtakor, Emiliano Caras, y el jugador Ibrohim Ibrohimov participaron en una rueda de prensa.

En la 5ª jornada de la Liga de Campeones de la AFC Élite, el Pakhtakor se enfrenta a una dura prueba en Yeda. A pesar de jugar sin varios futbolistas, el club de Taskent, en Arabia Saudita, tiene como objetivo regresar con una victoria.

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Tenemos algunas bajas en la plantilla. A pesar de ello, intentaremos resistir con todas nuestras fuerzas manteniéndonos unidos. Para nuestros jugadores jóvenes, esta será una prueba seria. Aprenderán en qué aspectos deben trabajar. Intentaremos no dejar espacios libres al rival», declaró Caras.

Ibrohimov: «Tenemos la intención de volver a Taskent con la victoria»

El jugador del Pakhtakor, Ibrohim Ibrohimov, también habló sobre la preparación para el próximo encuentro. Señaló que el equipo de Taskent ha estudiado seriamente al Al-Ittihad y se ha preparado a fondo.

Al mismo tiempo, la ausencia de varios jugadores en Yeda podría suponer una dificultad adicional. Sin embargo, Ibrohimov expresó su confianza en que el equipo suplirá estas bajas y mostrará todo su potencial en el campo.

«Sabemos que el Al-Ittihad es un equipo fuerte. Los hemos estudiado seriamente y nos hemos preparado bien. Algunos jugadores no pudieron venir. Intentaremos que no se note su ausencia. Saldremos al campo a mostrar nuestras mejores virtudes. Tenemos la intención de volver a Taskent con la victoria.

Que haya muchos aficionados en el estadio no nos presionará. Una vez que salgamos al campo, nuestra atención se centrará solo en el juego», dijo Ibrohimov, según el servicio de prensa del Pakhtakor.

¿Qué desafío le espera al Pakhtakor en Yeda?

Como se desprende de las declaraciones en la rueda de prensa, el cuerpo técnico del Pakhtakor es consciente del potencial ofensivo del rival. Mientras Caras enfatizó la defensa colectiva y no dejar espacios, Ibrohimov destacó la preparación mental y el deseo de ganar de los jugadores.

Para los de Taskent, la tarea principal es actuar como un equipo unido a pesar de las bajas. Especialmente para los jóvenes, este encuentro contra un rival tan fuerte será una oportunidad para demostrar su valía y ganar experiencia internacional.

El objetivo del Pakhtakor en Yeda es claro: a pesar de la poderosa plantilla del Al-Ittihad y el apoyo de su afición, regresar a Taskent con un resultado positivo.