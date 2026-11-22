Las celebraciones de Año Nuevo 2027 en Dubái contarán este año con un espectáculo único. Por primera vez, los artistas del mundialmente famoso Cirque du Soleil participarán en el programa festivo de la ciudad. El evento tendrá lugar el 31 de diciembre alrededor del Burj Khalifa y la Fuente de Dubái.

Así lo informó Emaar, la principal empresa inmobiliaria de Dubái.

Se ha señalado que los artistas del Cirque du Soleil participarán en una actuación en vivo especialmente preparada, que combinará acrobacias, música y efectos visuales grandiosos. El espectáculo se presentará con el Burj Khalifa, la Fuente de Dubái y los rascacielos de la ciudad como telón de fondo.

Según los organizadores, 100 artistas participarán en el programa especial. El espectáculo comenzará cerca de la medianoche y continuará con la cuenta regresiva para recibir el nuevo año.

Con la llegada del Año Nuevo, se organizarán fuegos artificiales, un espectáculo de drones, luces y proyecciones alrededor del Burj Khalifa. Emaar planea utilizar tecnologías mejoradas para los fuegos artificiales de este año.

Se habilitarán zonas especiales de pago en el área de Burj Park para disfrutar del evento. Los precios de las entradas y la fecha de inicio de venta aún no se han anunciado. Asimismo, se designarán áreas gratuitas para ver el espectáculo en el centro de la ciudad.

Como referencia, el evento Emaar NYE 2027 se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2026, dedicado a recibir el nuevo año 2027 en Dubái.