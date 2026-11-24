En China, un funcionario que colaboró con un servicio de inteligencia extranjero para transmitir secretos de Estado fue condenado a muerte. El individuo, identificado solo por su apellido Ma, transmitió más de 100 piezas de inteligencia, 35 de las cuales fueron clasificadas posteriormente como secretos de Estado. Por estos servicios, recibió más de un millón de yuanes, es decir, aproximadamente 150 000 dólares.

Esta información fue comunicada por un canal oficial vinculado a la Administración Nacional para la Protección de Secretos de Estado de China. La agencia Reuters también cubrió esta información, aunque señaló que no pudo confirmar los detalles del caso de forma independiente.

¿Cómo cayó el funcionario chino en la trampa de la inteligencia?

Según el informe oficial, Ma conoció a un agente de inteligencia extranjero mientras estaba en misión en el extranjero. Se reunía regularmente con una persona que se hacía llamar «Kaylin» bajo el pretexto de aprender chino.

Lo que comenzó como una interacción simple evolucionó con el tiempo hacia preguntas sobre información política y confidencial. Más tarde, «Kaylin» le presentó a otra persona, quien amenazó con denunciar al funcionario ante el gobierno chino por sus anteriores revelaciones de información secreta.

Fue entonces cuando Ma aceptó colaborar con la inteligencia extranjera. Se firmó un acuerdo que estipulaba condiciones de confidencialidad y lealtad. El funcionario recibía pagos regulares y se le entregó una computadora portátil especial para recibir y enviar datos.

Más de 100 informaciones transmitidas al extranjero

Incluso después de regresar a China, Ma continuó con sus actividades de espionaje. Extraía la información necesaria de los documentos confidenciales a los que tenía acceso por sus funciones y los enviaba por la noche a través de plataformas de internet seguras.

Según el informe oficial, transmitió un total de más de 100 piezas de inteligencia. 35 de ellas fueron clasificadas posteriormente como secretos de Estado.

Por esta actividad, el funcionario recibió más de un millón de yuanes. Esto equivale a unos 150 000 dólares estadounidenses según los tipos de cambio actuales.

¿Qué sentencia se le impuso al funcionario?

Un tribunal chino condenó al funcionario, identificado como Ma, a la pena de muerte. También se ordenó la confiscación de todos sus bienes personales.

Sin embargo, no se revelaron detalles importantes del caso. En particular, no se especificó en qué ministerio trabajaba el funcionario, qué servicio de inteligencia extranjero estuvo involucrado, ni cuándo y dónde se llevó a cabo el juicio.

Más importante aún, no hay información oficial que indique si la sentencia ha sido ejecutada. Por lo tanto, se puede hablar de una condena a muerte, pero no hay pruebas que confirmen que la pena se haya llevado a cabo.

La agencia Reuters también declaró que no pudo verificar de forma independiente la información difundida por las fuentes oficiales chinas.

¿Por qué esta noticia causó un gran debate en China?

La noticia de este suceso fue ampliamente difundida en los medios estatales. La mañana del 23 de noviembre, se convirtió en uno de los temas más discutidos en la red social china Weibo.

En los últimos años, las autoridades chinas encargadas de la protección de secretos de Estado han advertido regularmente, a través de redes sociales, sobre los métodos utilizados por los servicios de inteligencia extranjeros para reclutar funcionarios.

En este caso, se informa que se utilizaron métodos como el establecimiento de una relación de confianza, la oferta de beneficios financieros y luego la presión mediante chantaje.

Este suceso demostró que en China, los temas de protección de secretos de Estado y la lucha contra las actividades de inteligencia extranjera han vuelto a la agenda principal.