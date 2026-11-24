El cinco veces campeón mundial de ajedrez Viswanathan Anand Javokhir Sindarov expresó su opinión sobre el histórico duelo entre él y el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju. La leyenda india considera que la fuerza de ambos grandes maestros es casi igual. Según él, las posibilidades en la lucha por el título son de 50-50. Esta valoración de Anand tiene una importancia especial para los aficionados al ajedrez uzbekos, ya que declaró abiertamente que considera el potencial de Sindarov al nivel del actual campeón mundial. «Posibilidades de 50-50» En una entrevista con el sitio Chess.com, Anand comparó la fuerza general de ambos jugadores. Destacó que, aunque su forma deportiva actual pueda diferir, los rivales están muy cerca en términos de potencial ajedrecístico. «Creo que su potencial general es casi idéntico. Hablo de fuerza pura, no de la forma actual. Por eso las posibilidades están muy reñidas, aproximadamente 50-50», dijo Anand.

Sin embargo, para el experimentado gran maestro, el aspecto más interesante del encuentro no es solo predecir al ganador. Quiere observar quién logra la primera victoria, qué jugador ejerce la presión inicial sobre su oponente y quién logra obtener ventaja mediante movimientos inesperados. «Los números no son tan importantes. Para mí, es mucho más interesante ver quién gana primero, quién empieza a presionar al rival y quién destaca con más jugadas inesperadas. Esas cosas me dan más información», añadió. ¿Qué consejo le dio Anand a Gukesh? La leyenda india del ajedrez enfatizó que la tarea más importante para el actual campeón mundial es llegar al encuentro en excelente forma física y jugar con confianza en sus propias capacidades. Anand afirmó que no hay duda sobre el talento de Gukesh y que debe tenerlo presente en cada partida. Al mismo tiempo, señaló que esa misma confianza es crucial para Sindarov. «Al final, Gukesh es un jugador muy talentoso y no debe olvidarlo. Lo mismo se puede decir de Sindarov. Hemos sido testigos de lo fuerte que es este año.