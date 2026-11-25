Una formación geológica inusual que ha atraído la atención de los científicos ha sido identificada en el planeta Marte. Se registraron largas y sinuosas filas de grandes rocas de color claro en la superficie del planeta, formando un patrón que recuerda a una huella dactilar gigante en un área de aproximadamente 5 por 15 kilómetros. Así lo informó la publicación «ScienceAlert».

Este paisaje inusual fue fotografiado con la cámara de alta resolución HiRISE instalada en el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Las imágenes muestran que las rocas están dispuestas en un orden específico, formando patrones geométricos únicos en la superficie marciana.

Se señala que este misterioso relieve se encuentra en la región volcánica de Tharsis, cerca del ecuador del Planeta Rojo, a una altitud de 5 455 metros. Curiosamente, las imágenes orbitales de archivo tomadas en 2002 mostraban esta área como casi plana. Sin embargo, las nuevas imágenes permitieron distinguir claramente las filas de rocas, con una separación de 5 a 10 metros.

Paul Geissler, planetólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también confirmó que este hallazgo es único. Los expertos no han observado hasta ahora patrones tan simétricos y únicos en ninguna otra región de Marte.

Los científicos plantean dos hipótesis sobre el origen de las rocas

Por ahora, no está claro qué proceso exacto provocó que las rocas se dispusieran de esta manera. Sin embargo, los planetólogos están considerando dos hipótesis científicas principales para explicar este fenómeno.

Según la primera versión, los cambios bruscos y repetidos de temperatura observados en las regiones polares y montañosas de la Tierra provocan una clasificación de las rocas. En este proceso, las rocas grandes se separan de los materiales más finos, formando líneas y formas poligonales en la superficie. Los científicos no descartan que un proceso natural similar haya ocurrido en Marte.

La segunda hipótesis está relacionada con la actividad sísmica del planeta, es decir, los terremotos marcianos. Este proceso podría provocar el fenómeno conocido como «efecto nuez de Brasil». Según este, cuando el suelo tiembla, las partículas pequeñas se hunden mientras que las rocas grandes ascienden gradualmente hacia la superficie para acumularse allí.

Sin embargo, los investigadores se enfrentan a una pregunta importante: ¿puede la actividad sísmica en Marte disponer rocas de varias toneladas con tal precisión geométrica, en forma de arcos sinuosos?

Por el momento, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Los científicos continúan estudiando el origen de estas inusuales estructuras rocosas. Este hallazgo ha demostrado una vez más que existen muchos fenómenos geológicos en la superficie de Marte que aún no han sido estudiados por completo y cuya naturaleza sigue siendo un misterio para los investigadores.