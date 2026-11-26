Tres ex cofundadores de la empresa xAI de Elon Musk han fundado la startup Epochal para desarrollar tecnología de inteligencia artificial que ayude a predecir eventos futuros. El primer producto de la compañía permite a los agentes de IA utilizar archivos históricos de Internet para realizar pronósticos, según informó Bloomberg.

El sistema desarrollado por Epochal, llamado Time Portal, permite a la IA reconstruir cómo se veía Internet en una fecha específica. En otras palabras, los agentes de IA pueden seleccionar un día del pasado y ver los sitios web y la información disponible en ese momento exacto, ocultando los datos sobre eventos que ocurrieron después.

La empresa denomina a esta tecnología «portal del tiempo». Su objetivo principal es entrenar a la IA para analizar eventos pasados y predecir resultados futuros basados únicamente en la información disponible en aquel entonces. Por ejemplo, se puede proporcionar a un agente de IA datos sobre la situación económica o política de una fecha concreta y pedirle que pronostique qué sucederá después.