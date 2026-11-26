Ex empleados de xAI lanzan una startup de IA para ayudar a predecir el futuro
Tres ex cofundadores de la empresa xAI de Elon Musk han fundado la startup Epochal para desarrollar tecnología de inteligencia artificial que ayude a predecir eventos futuros. El primer producto de la compañía permite a los agentes de IA utilizar archivos históricos de Internet para realizar pronósticos, según informó Bloomberg.
El sistema desarrollado por Epochal, llamado Time Portal, permite a la IA reconstruir cómo se veía Internet en una fecha específica. En otras palabras, los agentes de IA pueden seleccionar un día del pasado y ver los sitios web y la información disponible en ese momento exacto, ocultando los datos sobre eventos que ocurrieron después.
La empresa denomina a esta tecnología «portal del tiempo». Su objetivo principal es entrenar a la IA para analizar eventos pasados y predecir resultados futuros basados únicamente en la información disponible en aquel entonces. Por ejemplo, se puede proporcionar a un agente de IA datos sobre la situación económica o política de una fecha concreta y pedirle que pronostique qué sucederá después.
Según los representantes de Epochal, los modelos de IA actuales se entrenan con datos de Internet que a menudo incluyen el desenlace de eventos pasados. Time Portal busca entrenar a los agentes de IA para tomar decisiones y realizar predicciones en condiciones donde el resultado del evento aún no se conoce.
La nueva startup fue fundada por Guodong Zhang, Zihang Dai y Manuel Kroiss. Ellos fueron cofundadores de xAI y dejaron la empresa tras su fusión con SpaceX en febrero de 2026.
Al equipo de Epochal también se han unido antiguos expertos que trabajaron en xAI, OpenAI, Anthropic y Google DeepMind.
Según una fuente de Bloomberg, uno de los fundadores, Guodong Zhang, está invirtiendo 100 millones de dólares de sus propios fondos en el proyecto. Sin embargo, un portavoz de la empresa se negó a comentar sobre la financiación.
Por ahora, Epochal no ha presentado un modelo de IA capaz de predecir el futuro con mayor precisión que un humano. El producto inicial de la compañía está diseñado para desarrollar y probar las capacidades de predicción de la IA.
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