En la 5ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, Manchester Cityempató 2-2 en casa contra el club italiano Napoli. 2:2 Tras este resultado, los «Citizens» solo han logrado una victoria en sus últimos 5 partidos en todas las competiciones.

Conflictos internos en el vestuario y pérdida de la unidad de la era Guardiola

The Touchline Según el medio, el ambiente dentro del equipo se ha deteriorado drásticamente tras las noticias sobre las irregularidades financieras que rodean al club. La fuente destaca que han surgido serios desacuerdos en el vestuario:

Pérdida de cohesión: Ya no existe la misma unidad y confianza mutua entre los jugadores que durante la gestión de Pep Guardiola.

Deseos de salida: Algunos jugadores clave, conscientes de que el club podría enfrentar graves sanciones y problemas en el futuro cercano, han comenzado a pensar en abandonar el equipo.

Estado actual del Manchester City esta temporada e indicadores clave

Indicadores Detalles y estadísticas Resultado de la 5ª jornada de Champions Manchester City 2:2 Napoli Estadísticas de los últimos 5 partidos En todas las competiciones solo 1 victoria Posición actual en la Premier League 3er lugar (22 puntos tras 11 jornadas) Diferencia con el líder En el primer puesto a 6 puntos del Arsenal Principal problema interno Desacuerdos en el vestuario debido al riesgo de irregularidades financieras

¿En su opinión, esta crisis en el Manchester City es solo un bajón temporal o los escándalos financieros marcarán el fin de toda una era para el club?

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