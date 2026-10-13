¿Qué está pasando con el famoso rapero y productor P. Diddy en prisión?

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¿Qué está pasando con el famoso rapero y productor P. Diddy en prisión?

El famoso rapero y productor estadounidense P. Diddy (Sean Combs) fue trasladado de urgencia a un centro médico desde la prisión donde cumple su condena debido a una lesión en la cabeza. TMZ según información del portal, el incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre.

Tras recibir atención médica de urgencia, el artista fue devuelto al centro penitenciario, pero las causas de la lesión siguen siendo un misterio.

Llamada nocturna y detalles de una lesión desconocida

Según la información obtenida en el lugar, la asistencia médica se organizó rápidamente:

  • Llamada a las 01:00 de la madrugada: La ambulancia salió de los alrededores de la prisión FCI Fort Dix en Nueva Jersey, donde está detenido Sean Combs, alrededor de la una de la madrugada;

  • Sin peligro para su vida: Los médicos evaluaron que la lesión no ponía en peligro la vida del rapero. Por la mañana fue devuelto a la prisión; estaba consciente y podía hablar libremente;

  • Investigación de los abogados: Las circunstancias exactas en las que se produjo la lesión siguen siendo desconocidas por el momento. El equipo legal del rapero está investigando la situación y declaró que su seguridad es la máxima prioridad.

Escándalos, celda individual y cambio de condena

La vida de Sean Combs tras las rejas continúa marcada por una serie de controversias:

  • Veredicto judicial: En octubre de 2025, Combs fue sentenciado por dos cargos relacionados con el tráfico con fines de prostitución a 50 meses de prisión y fue trasladado del centro de detención de Brooklyn a Fort Dix;

  • Fecha de liberación: Debido a violaciones de las normas internas y conflictos con otros reclusos, su fecha de liberación ha cambiado varias veces: inicialmente de mayo a junio de 2028, luego a febrero y, según la información más reciente, se adelantó a enero de 2028;

  • Traslado a celda individual: Según el medio TMZ, tras la difusión de informes sobre la «vida de lujo» de Diddy en prisión a principios de octubre, fue trasladado a una celda individual bajo vigilancia especial.

Los acontecimientos en torno a P. Diddy, quien está en el centro de los mayores escándalos del mundo del espectáculo estadounidense, son seguidos con gran interés por los medios de todo el mundo.

P. DiddySean CombsFCI Fort DixPrisión de Nueva JerseyEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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