En el marco de la jornada 12 de la Ligue 1, el Lens logró una victoria a domicilio ante el Angers por 5-2. El gran protagonista del encuentro fue el delantero senegalés de 25 años del Lens, Abdalla Sima, quien anotó cinco goles, logrando un repóker histórico.

4 goles en 17 minutos y un récord igualado tras 12 años

En la primera parte, Amineabrió el marcador para el Angers, pero en el minuto 43, Abdalla Sima igualó el encuentro. Al inicio de la segunda parte (minuto 48), Amine volvió a adelantar a los locales, pero a partir de ahí, el partido fue un recital del delantero senegalés.

Sima en los minutos 64, 70, 76 y 81 — en solo 17 minutos, batió al portero rival cuatro veces más, asegurando la remontada y la goleada del Lens. Cabe destacar que el jugador solo había marcado un gol en sus seis partidos anteriores y apenas dos durante toda la temporada pasada.

De esta manera, Abdalla Sima se convirtió en el segundo jugador en marcar cinco goles en un partido de la liga francesa en los últimos 40 años. El último repóker en la Ligue 1 se registró en 2014, cuando el delantero del Niza, Carlos Eduardo, anotó cinco tantos contra el Guingamp (7-2).

Ficha del partido y estadísticas clave

Estadísticas Datos oficiales Competición y jornada Ligue 1, Jornada 12 Encuentro y resultado Angers — Lens 2:5 Goles Amine (20', 48') — Abdalla Sima (43', 64', 70', 76', 81') Información del jugador Abdalla Sima (25 años, Senegal, delantero del Lens) Logro histórico Segundo jugador en marcar cinco goles en 40 años en la liga francesa (el primero desde Carlos Eduardo del Niza en 2014)

¿Crees que Abdalla Sima, tras entrar en la historia con sus 5 goles, podrá luchar por el título de máximo goleador de la Ligue 1 esta temporada?

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