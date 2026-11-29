En la ciudad griega de Jersonisos, se está celebrando un prestigioso torneo de tenis con una bolsa de premios de 56 700 euros, de la categoría « Challenger 50 » llamado Hersonissos Challenger 4 . Cabe destacar que en la modalidad de dobles, la primera raqueta de Uzbekistán, Sergey Fomin , se llevó el trofeo.

Una victoria de garra y superioridad en el super tie-break

Nuestro compatriota, formando pareja con el ucraniano Oleksiy Krutykh , se enfrentó en la final decisiva a la pareja italiana compuesta por Jacopo Vasami y Gianluca Cadenasso. Tras perder el primer set, Fomin y Krutykh tomaron el control del juego en el segundo set para igualar el marcador. En el super tie-break decisivo, la dupla uzbeko-ucraniana se impuso por 10-5, asegurando el campeonato. En solo

1 hora y 1 minuto de partido, ambos tándems lograron dos aces cada uno. Ficha técnica y estadísticas principales de la final

Estadísticas

Información oficial Competición y categoría Hersonissos Challenger 4 (categoría « Challenger 50 ») — Jersonisos, Grecia Bolsa de premios 56 700 euros Modalidad y fase Dobles, Final Pareja ganadora Sergey Fomin (Uzbekistán) / Oleksiy Krutykh (Ucrania) Rivales en la final Jacopo Vasami / Gianluca Cadenasso (Italia) Resultado del partido 3/6, 6/1, 10/5 (en super tie-break) Duración del partido y aces 1 hora 1 minuto ; dos acespor cada lado ¿Cómo cree que este título en Grecia servirá de impulso psicológico para que Sergey Fomin, la primera raqueta de Uzbekistán, logre mejores resultados en individuales en los próximos torneos internacionales?

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