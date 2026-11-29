Ocupando el puesto 45 en el ranking mundial femenino (WTA), Kamilla Rakhimova compartió sus sentimientos sobre su papel como tenista número uno del equipo nacional de Uzbekistán, las responsabilidades que conlleva y esta nueva etapa en su carrera. Así lo informa la publicación BB Tennis .

«Me gusta estar en el centro de atención»

Al ser preguntada sobre cómo le afecta el estatus de número uno nacional, Rakhimova respondió:

«Por supuesto, el hecho de que tanta gente te observe, que toda una nación, por así decirlo, confíe en ti, genera cierta presión. Pero como atleta, casi nada ha cambiado para mí en la pista. Sigo jugando para mí misma, solo que ahora tengo detrás a personas que creen en mí y me apoyan en cualquier circunstancia. Esto implica, naturalmente, un enfoque más personal e individual. Me siento muy bien. Me gusta estar en el centro de atención, así que no tengo ningún problema con eso», declaró Kamilla Rakhimova.

Razones del cambio de nacionalidad deportiva

Nacida en Ekaterimburgo, la tenista de 25 años vio cómo se anunciaba oficialmente su paso a representar a Uzbekistán en diciembre de 2025.