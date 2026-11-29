Kamilla Rakhimova habla sobre ser la raqueta número uno de Uzbekistán
Ocupando el puesto 45 en el ranking mundial femenino (WTA), Kamilla Rakhimova compartió sus sentimientos sobre su papel como tenista número uno del equipo nacional de Uzbekistán, las responsabilidades que conlleva y esta nueva etapa en su carrera. Así lo informa la publicación BB Tennis .
«Me gusta estar en el centro de atención»
Al ser preguntada sobre cómo le afecta el estatus de número uno nacional, Rakhimova respondió:
«Por supuesto, el hecho de que tanta gente te observe, que toda una nación, por así decirlo, confíe en ti, genera cierta presión.
Pero como atleta, casi nada ha cambiado para mí en la pista. Sigo jugando para mí misma, solo que ahora tengo detrás a personas que creen en mí y me apoyan en cualquier circunstancia.
Esto implica, naturalmente, un enfoque más personal e individual. Me siento muy bien. Me gusta estar en el centro de atención, así que no tengo ningún problema con eso», declaró Kamilla Rakhimova.
Razones del cambio de nacionalidad deportiva
Nacida en Ekaterimburgo, la tenista de 25 años vio cómo se anunciaba oficialmente su paso a representar a Uzbekistán en diciembre de 2025.
Rakhimova ya había explicado abiertamente qué motivó esta decisión. Según ella, unirse al equipo de Uzbekistán le brindó una oportunidad real de participar en los Juegos Olímpicos, mejores condiciones para entrenamientos y viajes, así como una competencia interna mucho menor en comparación con su equipo anterior (la selección nacional de Rusia). Con este cambio de nacionalidad deportiva, se convirtió en la líder indiscutible del tenis femenino uzbeko.
El estatus de Kamilla Rakhimova en el equipo de Uzbekistán
Indicadores
Información detallada
Atleta y edad
Kamilla Rakhimova (25 años)
Ranking WTA actual
Puesto 45 — Tenista número uno de Uzbekistán
Fecha de cambio de equipo
Diciembre de 2025 (anteriormente representó a Rusia)
Razones principales del cambio
Posibilidad de participar en los JJ. OO., mejores condiciones y menor competencia interna
Resultados obtenidos
Éxito en torneos WTA 500 y 1000 bajo la bandera uzbeka, ascenso al puesto 44 del ranking mundial (noviembre de 2026)
¿En qué medida cree que la participación de Kamilla Rakhimova bajo la bandera de Uzbekistán influirá en la popularización del tenis femenino en nuestro país y en el surgimiento de una nueva generación?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo con sus seres queridos que siguen la carrera de la nueva líder del tenis uzbeko!
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