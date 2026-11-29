Bibisara Asaubayeva explica por qué decidió ser activa en las redes sociales
Líder del equipo femenino de ajedrez de Kazajistán, gran maestra internacional Bibisara Asaubayeva compartió sus reflexiones sinceras sobre su decisión de desarrollar más activamente sus redes sociales y probar nuevos formatos de contenido.
«Lo más difícil y aterrador es el primer paso»
En una publicación en su canal de Telegram, la ajedrecista de 22 años habló sobre sus dudas internas y las expectativas de la sociedad al comenzar una nueva faceta:
«Me doy cuenta una vez más de que lo más importante es dar el primer paso. Es también lo más aterrador y difícil. Siempre quise ser activa en las redes sociales, pero tenía muchas dudas y miedos. No es fácil empezar de cero y, además, el pensamiento de "¿qué dirá la gente?" no me abandonaba.
En un momento dado, decidí intentarlo. Primero Instagram, luego un canal de Telegram con 100 suscriptores, y ahora TikTok e incluso vídeos tipo entrevista.
Después de cada paso, empecé a entender que exageramos muchas cosas. Los defectos que crees tener pueden pasar desapercibidos para los demás o, por el contrario, ser precisamente lo que les gusta. Por ejemplo, no me gustaba mi voz ni cómo hablaba en los vídeos, pero al final recibí muchos comentarios positivos al respecto», escribe ella.
Expectativas sociales y libertad personal
Asaubayeva admite que sus dudas también se debían a que durante muchos años se dedicó exclusivamente a los deportes intelectuales, ya que la sociedad tiende a encasillar a los profesionales de este ámbito:
«Pero, ¿por qué una cosa debería excluir a la otra? No quiero limitarme porque la gente esté acostumbrada a verme bajo una imagen determinada. Probar diferentes direcciones, descubrir nuevas facetas de mí misma, entender qué me encaja y qué no, es mucho más interesante para mí.
Si tienes miedo de no poder hacerlo, hazlo simplemente por diversión. No es obligatorio ser un experto en todo, ponerse metas gigantescas o esperar el momento ideal. A veces basta con hacer algo que te dé placer.
No renuncies a tus deseos por miedo a "no tener éxito" o a que "la gente no entienda". Quizás, detrás de ese primer paso aterrador se esconda una oportunidad que te traerá un poco más de felicidad».
En lugar de un torneo en Alemania — apoyo amoroso en Ginebra
Recordemos que anteriormente se informó que Bibisara Asaubayeva decidió no participar en la prestigiosa WR Women's Chess Tour 2026 gran final en Alemania. En lugar de esta gran competición, la ajedrecista viajó a Ginebra (Suiza) para apoyar personalmente a su pareja, el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarovquien se enfrenta allí al indio Gukesh Dommaraju por el título de campeón mundial (Campeonato Mundial de la FIDE).
Las últimas noticias de la vida de Bibisara Asaubayeva
Dirección
Detalles importantes
Protagonista
Bibisara Asaubayeva (Líder del equipo femenino de Kazajistán, gran maestra internacional)
Nueva actividad
TikTok, Instagram y Telegram gestión activa de páginas, creación de vídeos tipo entrevista
Consejos para la gente
No tener miedo a la novedad, olvidar el "qué dirán" y actuar simplemente por placer
Última decisión importante
Renuncia a participar en la WR Women's Chess Tour 2026 gran final en Alemania
Dónde está ahora
En Ginebra (Suiza), apoyando a su pareja, el uzbeko Javokhir Sindaroven los duelos por el título mundial
¿En qué medida crees que el hecho de que deportistas e intelectuales famosos muestren abiertamente su vida, emociones e intereses cotidianos en redes sociales influye positivamente en sus seguidores?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus allegados que siguen a Bibisara Asaubayeva y los eventos más interesantes del mundo del ajedrez uzbeko-kazajo!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…