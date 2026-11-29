Líder del equipo femenino de ajedrez de Kazajistán, gran maestra internacional Bibisara Asaubayeva compartió sus reflexiones sinceras sobre su decisión de desarrollar más activamente sus redes sociales y probar nuevos formatos de contenido.

«Lo más difícil y aterrador es el primer paso»

En una publicación en su canal de Telegram, la ajedrecista de 22 años habló sobre sus dudas internas y las expectativas de la sociedad al comenzar una nueva faceta:

«Me doy cuenta una vez más de que lo más importante es dar el primer paso. Es también lo más aterrador y difícil. Siempre quise ser activa en las redes sociales, pero tenía muchas dudas y miedos. No es fácil empezar de cero y, además, el pensamiento de "¿qué dirá la gente?" no me abandonaba. En un momento dado, decidí intentarlo. Primero Instagram, luego un canal de Telegram con 100 suscriptores, y ahora TikTok e incluso vídeos tipo entrevista. Después de cada paso, empecé a entender que exageramos muchas cosas. Los defectos que crees tener pueden pasar desapercibidos para los demás o, por el contrario, ser precisamente lo que les gusta. Por ejemplo, no me gustaba mi voz ni cómo hablaba en los vídeos, pero al final recibí muchos comentarios positivos al respecto», escribe ella.

Expectativas sociales y libertad personal

Asaubayeva admite que sus dudas también se debían a que durante muchos años se dedicó exclusivamente a los deportes intelectuales, ya que la sociedad tiende a encasillar a los profesionales de este ámbito: