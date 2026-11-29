Pan Baobao, un leopardo que vive en un zoológico de la provincia china de Sichuan, famoso por su parecido con Clawhauser de la película «Zootopia», ha sido liberado de su dieta. Debido a su avanzada edad, ahora se prioriza su salud y calidad de vida por encima de la pérdida de peso. Así lo informó la agencia AFP.

Con 18 a 19 años de edad, Pan Baobao alcanzó la fama en 2024 gracias a videos que se volvieron virales en redes sociales. Su vientre redondo y su figura fueron comparados con el oficial Clawhauser de «Zootopia». Esta popularidad provocó un aumento en el número de visitantes al zoológico.

Posteriormente, el zoológico amplió su recinto y lo sometió a una dieta para reducir su peso. Pan Baobao perdió peso inicialmente, pero resultó difícil mantenerlo a largo plazo.

Según el personal del zoológico, la pérdida de peso se ha vuelto difícil debido al envejecimiento del leopardo. Dada su edad, obligarlo a perder más peso podría perjudicar su salud. Por ello, el objetivo principal ya no es la pérdida de peso, sino mantener su bienestar y crear condiciones de vida cómodas.

Actualmente, Pan Baobao sigue un plan de alimentación diseñado por veterinarios, consumiendo diariamente unos 450 gramos de carne de res y pollo adicional. Recibe una alimentación suficiente y nutritiva.

Además de ampliar su hábitat, el personal del zoológico le ha proporcionado juguetes especiales para fomentar su actividad física. Ahora, lo importante es la estabilidad de su peso, su salud y su bienestar general.