Kamilla Rakhimova quiere representar a Uzbekistán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Actualmente clasificada como la número 45 del ranking mundial (WTA), Kamilla Rakhimova ha revelado uno de sus principales sueños y objetivos para los próximos años. La tenista número uno de Uzbekistán en los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos, ha confirmado su objetivo de representar a nuestro país. Así lo informa BB Tennis .
«Es mi mayor objetivo»
Al ser preguntada sobre sus planes de participar en los JJ. OO. de 2028, Rakhimova respondió con gran entusiasmo y confianza:
«Sí, por supuesto. Es mi mayor objetivo. Espero superar con éxito la fase de clasificación y poder representar a Uzbekistán en los Juegos Olímpicos», dijo. Kamilla Rakhimova.
Cambio de nacionalidad, lucha por el liderazgo e historia del ranking
Kamilla Rakhimova cambió su nacionalidad deportiva de Rusia a Uzbekistán en diciembre de 2025. Tan pronto como comenzó a representar a nuestro país, se convirtió en la raqueta número uno de Uzbekistán, superando a Maria Timofeeva, quien se había unido al equipo nacional poco antes. Desde entonces, la competencia interna entre ambas tenistas ha sido muy intensa:
13 de octubre de 2026: Maria Timofeeva, tras alcanzar la tercera ronda del torneo WTA 1000 de Pekín, subió al puesto 63 del ranking, recuperando temporalmente el estatus de número 1 de Uzbekistán (en ese momento, Rakhimova estaba en el puesto 69).
2 de noviembre de 2026: Tras llegar a las semifinales del prestigioso torneo WTA 500 de Tokio, Kamilla Rakhimova volvió a liderar el tenis uzbeko y alcanzó el mejor resultado de su carrera: el puesto 44 del ranking mundial .
Resultados actuales de Kamilla Rakhimova y su camino a los Juegos Olímpicos
Indicadores
Detalles
Atleta
Kamilla Rakhimova (25 años, Uzbekistán)
Ranking actual
Puesto 45 (WTA) — Número uno de Uzbekistán
Mejor ranking
Puesto 44 (al 2 de noviembre de 2026)
Fecha de cambio de nacionalidad deportiva
Diciembre de 2025
Objetivo principal
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 clasificarse y representar a Uzbekistán
Mayores éxitos (2026)
Semifinal del WTA 500 de Tokio, 3ª ronda en el US Open y Wimbledon
¿Crees que Kamilla Rakhimova podrá mantener su nivel y entrar en el top 30 mundial antes de los JJ. OO. de 2028?
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