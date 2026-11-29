Actualmente clasificada como la número 45 del ranking mundial (WTA), Kamilla Rakhimova ha revelado uno de sus principales sueños y objetivos para los próximos años. La tenista número uno de Uzbekistán en los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos, ha confirmado su objetivo de representar a nuestro país. Así lo informa BB Tennis .

«Es mi mayor objetivo»

Al ser preguntada sobre sus planes de participar en los JJ. OO. de 2028, Rakhimova respondió con gran entusiasmo y confianza:

«Sí, por supuesto. Es mi mayor objetivo. Espero superar con éxito la fase de clasificación y poder representar a Uzbekistán en los Juegos Olímpicos», dijo. Kamilla Rakhimova.

Cambio de nacionalidad, lucha por el liderazgo e historia del ranking

Kamilla Rakhimova cambió su nacionalidad deportiva de Rusia a Uzbekistán en diciembre de 2025. Tan pronto como comenzó a representar a nuestro país, se convirtió en la raqueta número uno de Uzbekistán, superando a Maria Timofeeva, quien se había unido al equipo nacional poco antes. Desde entonces, la competencia interna entre ambas tenistas ha sido muy intensa: