La OTAN inicia importantes ejercicios nucleares en Italia: ¿cuál es la reacción de Rusia?

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La OTAN inicia importantes ejercicios nucleares en Italia: ¿cuál es la reacción de Rusia?

La Alianza Atlántica (OTAN) comienza en territorio italiano sus tradicionales ejercicios anuales de disuasión nuclear «Steadfast Noon» . Iniciando el martes y con una duración de una semana, estas maniobras pondrán a prueba medios aéreos de doble capacidad, adaptados para transportar armas convencionales y nucleares.

Los ejercicios de este año han establecido un récord en cuanto a su alcance: en ellos participan 17 países miembros de la Alianza (a modo de comparación: 13 países en 2024 y 14 en 2025).

Nuevos miembros, aviones de combate y el boicot francés

La distribución de fuerzas y participantes en las maniobras es la siguiente:

  • Participación total del norte de Europa: Finlandia y Suecia, los miembros más recientes de la Alianza, confirmaron su participación. Además del personal, Suecia envió su famoso JAS 39 Gripen ;

  • Movilización de la aviación europea: Rumanía envió cazas F-16 a Italia, Alemania asignó tres aviones Tornado , mientras que Turquía y Estados Unidos también participan con sus tripulaciones completas y técnicos especializados;

  • La negativa de Francia: París se negó a participar en estos ejercicios, como es habitual, dado que Francia no forma parte del grupo de planificación nuclear de la OTAN.

Zonas de vuelo y medidas de seguridad

Según el periódico italiano Sole 24 ore y la información oficial de la Alianza:

  • Ubicación: Las maniobras se llevan a cabo cerca de las bases aéreas de Aviano y Ghedi en el norte de Italia, así como en amplios espacios aéreos bajo responsabilidad de la Alianza (en los ejercicios de 2023, los aviones sobrevolaron Italia, Croacia y el mar Mediterráneo);

  • No se utilizan armas reales: La Fuerza Aérea italiana informó que no se utilizarán armas nucleares de combate reales durante los ejercicios;

  • Evento planificado: La Alianza destacó que estos vuelos fueron programados con antelación, no están relacionados con los eventos políticos actuales y no están dirigidos contra ningún país en particular.

Reacción y preocupaciones de Moscú

Estas acciones de la OTAN fueron recibidas con desaprobación por parte de Rusia:

  • Aumento de la tensión: La embajada de Rusia en Bélgica declaró que estas maniobras, a pesar de las declaraciones de la Alianza sobre sus «objetivos pacíficos», no contribuyen a reducir la tensión militar en Europa;

  • Riesgo de las misiones nucleares: La parte rusa expresa regularmente su preocupación por el despliegue de armas nucleares tácticas estadounidenses en territorio europeo y las operaciones nucleares conjuntas de la Alianza, que amenazan el equilibrio regional.

A modo de información: el año pasado, los ejercicios realizados en los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca movilizaron cerca de 70 aviones militares y más de 2 000 militares.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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