En la India, hombres con camisones de mujer roban dinero de un cajero automático (video)
Un inusual robo de cajero automático ocurrió en el estado indio de Telangana. Unos desconocidos llegaron al lugar en una ambulancia, vestidos con camisones de mujer y máscaras, para forzar el cajero y llevarse el dinero. Así lo informó Zakon.kz.
El incidente tuvo lugar en el distrito de Kamareddi. Las cámaras de seguridad muestran un vehículo similar a una ambulancia deteniéndose frente al banco alrededor de la una de la madrugada. De él bajaron hombres vestidos con camisones de mujer y rostros cubiertos con máscaras.
Los delincuentes utilizaron herramientas de corte para romper el cajero, tomaron todo el efectivo del interior y huyeron del lugar.
Por la mañana, los residentes locales notaron que el cajero estaba dañado y avisaron a la policía. Actualmente, las autoridades están analizando las grabaciones de seguridad para identificar a los sospechosos y rastrear su ruta de escape.
Los investigadores también están tratando de determinar si el vehículo utilizado era una ambulancia real o si decoraron otro automóvil para que pareciera una.
Aún no se sabe cuánto dinero fue robado. La cantidad exacta está siendo calculada por los empleados del banco.
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