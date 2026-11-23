Se está dando un paso importante para mejorar el sistema de detección de jóvenes talentos y su progresión al nivel profesional en el fútbol uzbeko. Expertos de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) visitan una de las academias de fútbol más famosas del mundo, el FC Barcelona, para estudiar la experiencia española en la formación de jóvenes jugadores y la educación de entrenadores.

Expertos de la UFA en la academia del FC Barcelona

Especialistas de los departamentos de desarrollo del fútbol juvenil y formación de entrenadores de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán se encuentran de visita en la academia del club de fútbol español FC Barcelona. Así lo informó el servicio de prensa de la UFA.

El objetivo principal de la visita es estudiar de cerca las actividades de la academia, familiarizarse con los enfoques modernos utilizados en la formación de jóvenes jugadores y adquirir las mejores prácticas en el perfeccionamiento de los entrenadores.

Asimismo, durante la visita se presta atención al intercambio de experiencias entre ambas partes y al estudio de métodos que contribuyan al desarrollo del sistema de educación futbolística.

Se estudia el sistema de formación de jóvenes jugadores del FC Barcelona

Durante las reuniones, se examinan detalladamente los procesos de planificación y organización de los entrenamientos para las diferentes categorías de edad.

Se presta especial atención al seguimiento regular del desarrollo individual de los jóvenes deportistas, a la evaluación de sus talentos y capacidades, así como a los métodos de trabajo personalizado con cada jugador.

Los métodos de trabajo de los entrenadores, sus enfoques en las sesiones de entrenamiento y el sistema de preparación de los jugadores al nivel profesional son también áreas importantes que se están estudiando.

Estos aspectos son partes fundamentales de la experiencia de la academia del FC Barcelona, y su estudio profundo podría crear nuevas oportunidades para mejorar el sistema de fútbol juvenil en Uzbekistán.

¿Qué importancia tiene para el fútbol uzbeko?

La formación de jóvenes jugadores no se limita a la selección de niños talentosos. En este proceso, el sistema de entrenamiento adecuado, el plan de desarrollo individual y el papel de los entrenadores cualificados son inigualables.

Desde este punto de vista, el estudio de la experiencia de la academia del FC Barcelona por parte de los expertos de la UFA se considera esencial para el desarrollo del sistema local de educación futbolística.

Adaptando los enfoques avanzados del fútbol español al sistema nacional, es posible mejorar la calidad de la formación de los jóvenes jugadores y el potencial de los entrenadores. Esto podría servir para formar una generación competitiva para el fútbol uzbeko en el futuro.

Por el momento, no se ha informado sobre qué acuerdos específicos o proyectos prácticos se desarrollarán en el marco de la visita. Sin embargo, dicho intercambio de experiencias podría ser un paso importante para el desarrollo del fútbol juvenil.