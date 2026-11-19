En la Amazonía brasileña, unos 20 miembros de la tribu Awá, que vive casi sin contacto con el mundo exterior, salieron de la selva para pedir comida a los habitantes locales. Entre ellos hay mujeres y niños. Las imágenes de video muestran que algunos miembros de la tribu están extremadamente delgados. Los activistas de derechos humanos califican esta situación como un grave problema humanitario causado por actividades ilegales en la selva.

El incidente ocurrió el 16 de noviembre de 2026 en la reserva de Arariboia, en el estado de Maranhão, Brasil. Tras recibir ñame —un alimento de raíz— de los habitantes locales, los miembros de la tribu Awá regresaron a las profundidades de la selva.

Un encuentro raro tras décadas

El encuentro fue grabado por miembros de la comunidad indígena vecina, los Guajajara. A petición suya, las imágenes fueron en el Reino Unidopublicadas por la organización de derechos humanos Survival International.

El video muestra que el grupo que salió de la selva incluye hombres, mujeres y niños. Pidieron comida a los locales y, tras obtener los productos necesarios, regresaron a la selva.

Este tipo de encuentro entre miembros de la tribu Awá y otras personas es uno de los casos menos frecuentes en las últimas décadas. El suceso ha vuelto a centrar la atención en la seguridad y las condiciones de vida de los pueblos que viven en aislamiento voluntario.

¿Por qué los miembros de la tribu se vieron obligados a pedir comida?

La tribu Awá vive tradicionalmente de la caza y la recolección. Para ellos, la selva no es solo su hogar, sino también su fuente de alimento y vida.

Sin embargo, los activistas señalan que la entrada de madereros ilegales, cazadores furtivos y ganaderos en los territorios de la tribu está causando graves daños a los recursos naturales. Como resultado, se ha vuelto difícil encontrar comida mediante la caza y la recolección.

Los representantes de Survival International consideran que el estado de desnutrición de los miembros de la tribu es una señal de advertencia grave. En su opinión, esto demuestra la necesidad de proteger la reserva de Arariboia contra las actividades ilegales.

¿Por qué es peligroso el contacto directo con ellos?

Para los pueblos indígenas como los Awá, que viven aislados, enfermedades infecciosas comunes pueden representar un peligro mortal. Por ejemplo, infecciones como la gripe podrían tener consecuencias devastadoras entre ellos.

La FUNAI, la agencia nacional de asuntos indígenas de Brasil, sigue el principio de limitar el contacto directo con estos grupos para protegerlos. El objetivo principal de esta política es prevenir la propagación de enfermedades externas y preservar el estilo de vida independiente de las tribus.

Por ello, la cuestión de ayudar a los miembros de la tribu que salieron a pedir comida debe manejarse con extrema precaución. La tarea del gobierno es proteger simultáneamente su vida y salud, mientras limita el acceso de personas ajenas al territorio.

La población más vulnerable de la Amazonía en peligro

Este incidente relacionado con la tribu Awá demuestra que la tala ilegal y la degradación ambiental en la Amazonía no son solo problemas ecológicos. Estos procesos amenazan también la seguridad alimentaria y el futuro de los pueblos que dependen directamente de la selva.

La salida de miembros de una tribu aislada para pedir comida no es un encuentro casual. Es una señal seria que recuerda la necesidad de preservar su territorio, detener las actividades ilegales y, sobre todo, proteger la vida humana.