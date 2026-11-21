Una tragedia familiar ocurrió en Bakú, capital de Azerbaiyán, a raíz de unas fotos en redes sociales. Un joven de 18 años exigió a su hermana que borrara sus fotos de Instagram. Tras la negativa de ella, se produjo una discusión y el joven apuñaló a su hermana de 23 años, causándole la muerte.

Comentarios en Instagram provocaron una disputa familiar

Se informa que el trágico suceso ocurrió el 16 de noviembre de 2026 en Bakú.

La víctima era Gulyara Mehtiyeva, una artista de 23 años, y el sospechoso es su medio hermano de 18 años, Oyxon Mehdiyev. Se señala que compartían el mismo padre pero tenían madres diferentes.

Oyxon Mehdiyev era estudiante de segundo año en la Academia Estatal de Cultura Física y Deportes de Azerbaiyán.

Según los informes preliminares, el joven estaba descontento con las fotos que su hermana publicaba en redes sociales. Le enfurecían especialmente los comentarios que hombres desconocidos dejaban en las publicaciones.

Él exigió que ella borrara las fotos de Instagram, pero Gulyara se negó, lo que desencadenó un conflicto grave entre ambos.

Una disputa en la cocina que terminó en tragedia

Según los reportes, Oyxon, al regresar de la universidad, volvió a discutir con su hermana en la cocina. Durante la pelea, la apuñaló tres veces, hiriéndola en el corazón y el cuello.

Los vecinos, al escuchar los gritos de la joven, llamaron a emergencias. Gulyara fue trasladada al hospital, pero los médicos no pudieron salvar su vida.

El joven de 18 años fue detenido

Las autoridades detuvieron al sospechoso, Oyxon Mehdiyev. Según la información, durante el interrogatorio confesó haber cometido el crimen por celos.

Se ha iniciado un proceso penal y se están llevando a cabo las investigaciones preliminares. La evaluación legal de los actos del sospechoso se determinará durante el juicio.

Este suceso es una tragedia que demuestra las graves consecuencias de los conflictos derivados de las redes sociales. Sin embargo, ningún celo o desacuerdo justifica atentar contra la vida humana.