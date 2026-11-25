Guardiola explica por qué rechazó la oferta de la «Squadra Azzurra»
El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reveló otro momento clave de su carrera en una entrevista con la leyenda brasileña Romário. El técnico español indicó que recibió una oferta formal de la Federación Italiana de Fútbol para dirigir a la selección nacional, pero que tuvo que rechazarla debido al agotamiento y la necesidad de un descanso.
Una decisión tomada tras conversaciones con Paolo Maldini y Leonardo
Según Guardiola, valora enormemente el fútbol italiano, pero tras 18 años de presión constante, necesitaba tiempo para sí mismo:
«Hablé con ellos (la Federación Italiana). Es la primera vez que lo digo, pero rechazar a un país como Italia fue vergonzoso para mí. Es un gran honor haber sido considerado para el puesto de seleccionador, pero sentí que necesitaba un descanso.
Si me hubieran ofrecido este trabajo hace unos años, probablemente habría aceptado. Pero en ese momento, después de hablar con Paolo Maldini y Leonardo, entendí que debía parar. Necesitaba más tiempo para mí. Entrené durante 18 años con partidos cada tres días. En algún momento, hay que tomarse un respiro...» — declaró Pep Guardiola (de la entrevista con Romário).
Detalles clave de la declaración de Guardiola
Indicadores
Detalles y hechos
Parte que inició las negociaciones
Federación Italiana de Fútbol
Motivo del rechazo
Necesidad de un descanso físico y mental tras 18 años de actividad ininterrumpida
Personas que influyeron en la decisión
Paolo Maldini y Leonardo conversaciones con
Experiencia como entrenador
Ritmo de partidos cada 3 días 18 años de carrera continua
Fuente
Entrevista exclusiva con Romário (Romario TV)
Cabe recordar que Pep Guardiola ya había rechazado ofertas de las selecciones nacionales de Estados Unidos y Arabia Saudita por la misma razón, al estar en periodo de descanso.
¿Crees que si Pep Guardiola hubiera aceptado la oferta de Italia, habría podido llevar a la «Squadra Azzurra» de nuevo a la cima del fútbol mundial?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta confesión del entrenador con los aficionados al fútbol!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…