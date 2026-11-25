El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reveló otro momento clave de su carrera en una entrevista con la leyenda brasileña Romário. El técnico español indicó que recibió una oferta formal de la Federación Italiana de Fútbol para dirigir a la selección nacional, pero que tuvo que rechazarla debido al agotamiento y la necesidad de un descanso.

Una decisión tomada tras conversaciones con Paolo Maldini y Leonardo

Según Guardiola, valora enormemente el fútbol italiano, pero tras 18 años de presión constante, necesitaba tiempo para sí mismo:

«Hablé con ellos (la Federación Italiana). Es la primera vez que lo digo, pero rechazar a un país como Italia fue vergonzoso para mí. Es un gran honor haber sido considerado para el puesto de seleccionador, pero sentí que necesitaba un descanso. Si me hubieran ofrecido este trabajo hace unos años, probablemente habría aceptado. Pero en ese momento, después de hablar con Paolo Maldini y Leonardo, entendí que debía parar. Necesitaba más tiempo para mí. Entrené durante 18 años con partidos cada tres días. En algún momento, hay que tomarse un respiro...» — declaró Pep Guardiola (de la entrevista con Romário).

Detalles clave de la declaración de Guardiola