La UFC, la mayor organización de MMA del mundo, está considerando la posibilidad de celebrar un torneo en Taskent en el tercer trimestre de 2027. El complejo «Humo Arena» ha sido señalado como sede preliminar para la competición, informa UZ24.

Según UZ24, un extracto de un documento interno sobre los planes de expansión de la UFC en Europa, Oriente Medio y Asia Central ha circulado en las redes sociales. En el documento titulado «UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia», fechado el 12 de noviembre, Taskent figura entre las ciudades donde podría celebrarse un torneo. Esta información también ha sido difundida por la publicación La Gazzetta Georgia.

Según el plan preliminar del documento, la competición en Taskent podría celebrarse entre julio y septiembre de 2027. Si se elige el «Humo Arena» para el torneo, podría albergar a unos 12 500 espectadores.

Sin embargo, el estado del proyecto de Taskent en el documento está marcado como «Under Review», es decir, «en revisión». Esto significa que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la celebración del torneo. La fecha exacta de la competición tampoco se conoce por el momento.

La cuestión de organizar un torneo de la UFC en Taskent ya se había discutido anteriormente. En junio de 2026, el primer vicepresidente del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, Otabek Umarov, se reunió con el presidente de la UFC, Dana White, en Estados Unidos. Durante la conversación, se debatieron las perspectivas de organizar competiciones de Zuffa Boxing en Uzbekistán y la posibilidad de celebrar un torneo oficial de la UFC en Taskent en el futuro.

El documento difundido también menciona otras ciudades de Asia Central y regiones cercanas. Entre ellas se encuentran Almaty en Kazajistán, Biskek en Kirguistán y Tiflis en Georgia.

Según el plan preliminar, el torneo en Almaty podría celebrarse el 1 de mayo de 2027. Las competiciones en Tiflis y Taskent están previstas para el tercer trimestre del año. Sin embargo, ninguno de estos planes ha sido confirmado oficialmente hasta ahora.