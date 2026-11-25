El delantero del Manchester CityErling Haaland comentó sobre el empate registrado en el encuentro contra el NapoliAfirmó que el equipo no jugó lo suficientemente bien y concedió demasiadas oportunidades al rival en ataque.

«Intentamos marcar al final del partido, pero no pudimos lograrlo. No estuvimos lo suficientemente bien y permitimos que el rival creara ocasiones con demasiada facilidad frente a nuestra portería. No logramos controlar el juego ni jugar como queríamos en ataque.»

«El fútbol es a la vez simple y complejo. Cuando ganas, todo parece fácil y comprensible. Cuando no ganas, empiezas a cuestionar todo. En realidad, hay que jugar sin pensar demasiado. Pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo.»

«Nuestro equipo cuenta con muchos jugadores de alto nivel. Cada uno de nosotros debe aprovechar al máximo su potencial. Debemos unirnos, mantener una mentalidad positiva, jugar con más energía en el campo y darlo todo», declaró Haaland.