El exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, compartió sus reflexiones sobre la histórica rivalidad de muchos años entre las dos leyendas más grandes del fútbol moderno: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. El técnico español destaca que esta competencia mutua fue el motor principal de los logros sin precedentes de ambas estrellas.

« Quiero ganar más trofeos que él »

The Touchline medio Romario TV En una entrevista citada por la fuente, Guardiola explica cómo los dos jugadores se ayudaron mutuamente a mantenerse en la cima:

« Se ayudaron a mantener un nivel de excelencia. Si no hubiera existido esa rivalidad entre ellos, probablemente sus resultados no habrían sido tan impresionantes. Cada uno observaba el juego del otro pensando: "Quiero ser mejor que él. Quiero ganar más trofeos que él". Fue precisamente esa mentalidad la que los impulsó a seguir superándose siempre. » — Pep Guardiola

Carrera actual y resultados recientes de las dos leyendas

Actualmente, Cristiano Ronaldo de Arabia Sauditajuega en el club Al-Nassr, mientras que Lionel Messi continúa su carrera en el equipo estadounidense Inter Miami.

Jugador Club actual Resultados en los últimos partidos oficiales Cristiano Ronaldo Al-Nassr (Arabia Saudita) Marcó de penalti en la victoria (2-1) contra Al-Sadd en la AFC Champions League Elite el 24 de noviembre. Lionel Messi Inter Miami (EE. UU., MLS) Disputó los 90 minutos completos en el partido de playoffs de la MLS contra Columbus Crew (0-3) el 22 de noviembre.

Estas palabras de Guardiola recuerdan la esencia de la época Messi-Ronaldo, que fascinó al mundo durante más de una década en los «El Clásico» de La Liga española.

¿Cree que Pep Guardiola tiene razón? Si uno de los dos no hubiera existido, ¿habría podido el otro establecer récords a este nivel?

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