«¿Quién soy yo para decir lo contrario?» — Bruno Fernandes
«Manchester United» y el centrocampista de la selección nacional de Portugal, Bruno Fernandes, reaccionó a las críticas expresadas por la madre de la leyenda de 41 años, Cristiano Ronaldo. Anteriormente, la madre de Ronaldo había opinado que su hijo no recibió suficiente respeto dentro del equipo nacional.
«Él es un referente para todos nosotros»
En una entrevista concedida al prestigioso diario portugués A Bola Fernandes destacó que sus compañeros siempre intentaron valorar a Ronaldo tanto como jugador como persona, aunque subrayó que no puede negar sus sentimientos personales:
«Quizás Cristiano realmente sintió la situación de esa manera. Todos en la selección nacional siempre intentaron mostrarle el máximo respeto. Él es un referente para todos nosotros. Si él no sintió ese respeto, ¿quién soy yo para decir lo contrario?
Como jugador de la selección, puedo decir que en todo lo que hicimos, nuestro objetivo fue mostrarle respeto no solo como jugador, sino también como persona.»
— Bruno Fernandes (Extracto de la entrevista con A Bola)
Detalles de la situación y posiciones de las partes
Partes
Posición y contenido de la declaración
La madre de Cristiano Ronaldo
Afirmó que su hijo no recibió el respeto merecido en la selección nacional de Portugal
Bruno Fernandes
Destacó que todo el equipo mostró el máximo respeto a Ronaldo y que es un ejemplo para todos
Punto clave
Fernandes señaló que no discutiría los sentimientos personales de Ronaldo, pero que la intención del equipo siempre fue sincera
Cabe recordar que, incluso después de que Cristiano Ronaldo terminara su carrera en la selección, las discusiones sobre su papel y las relaciones en el fútbol portugués no cesan.
¿Crees que esta respuesta medida y diplomática de Bruno Fernandes puede poner fin a los malentendidos con la familia y los seguidores de Ronaldo?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia candente con los aficionados del fútbol portugués!
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