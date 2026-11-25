El campeón de UFC en la categoría de peso ligero Islam Makhachev compartió sus planes para su próxima pelea y su preparación en una entrevista exclusiva con el canal «Match TV». El atleta anunció que comenzará sus entrenamientos a partir del primer mes del próximo año 2027.

La pelea de aspirantes determinará al rival

Islam Makhachev declaró que está esperando el resultado del enfrentamiento decisivo de enero para defender su cinturón de campeón en su categoría:

— Estoy esperando la pelea de aspirantes en enero. Después de eso, sabré contra quién pelearé. — ¿Será uno de la pareja Morales — Prates? — Sí, uno de ellos. — ¿En verano? — No lo sé. Empiezo mi preparación en enero, pero eso también dependerá de ellos. — Islam Makhachev

Fecha y lugar del combate confirmados