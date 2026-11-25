El campeón de UFC Islam Makhachev habla sobre su próxima pelea y posibles rivales
El campeón de UFC en la categoría de peso ligero Islam Makhachev compartió sus planes para su próxima pelea y su preparación en una entrevista exclusiva con el canal «Match TV». El atleta anunció que comenzará sus entrenamientos a partir del primer mes del próximo año 2027.
La pelea de aspirantes determinará al rival
Islam Makhachev declaró que está esperando el resultado del enfrentamiento decisivo de enero para defender su cinturón de campeón en su categoría:
— Estoy esperando la pelea de aspirantes en enero. Después de eso, sabré contra quién pelearé.
— ¿Será uno de la pareja Morales — Prates?
— Sí, uno de ellos.
— ¿En verano?
— No lo sé. Empiezo mi preparación en enero, pero eso también dependerá de ellos.
— Islam Makhachev
Fecha y lugar del combate confirmados
El crucial enfrentamiento entre Carlos Prates y Michael Morales, que determinará al aspirante oficial al título de campeón de la UFC, el 31 de enero de 2027 en Toronto, Canadá, durante el evento UFC 336. El ganador de este duelo subirá muy probablemente al octágono contra Islam Makhachev por el título de campeón.
Los planes de Islam Makhachev y la pelea de aspirantes
Fecha / Plazo
Evento y procesos
Información detallada
Enero de 2027
Inicio del entrenamiento
Makhachev comienza su preparación para la próxima pelea desde el año nuevo
31 de enero de 2027
Pelea de aspirantes
Carlos Prates VS Michael Morales
Torneo
UFC 336
Toronto (Canadá)
Periodo probable
Meses de verano (2027)
La fecha exacta dependerá del estado físico y la recuperación del aspirante
¿Quién crees que ganará el enfrentamiento entre Carlos Prates y Michael Morales y merecerá pelear contra Islam Makhachev por el título?
¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte esta importante noticia con los fans de la UFC!
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