Uno de los lugares comerciales más antiguos e históricos del centro de la capital francesa, París —fundado en 1615, el famoso Marché des Enfants-Rouges quedó completamente reducido a cenizas tras un fuerte incendio. BFMTV Según informó el canal de televisión, la terrible catástrofe ocurrió en la madrugada del lunes 12 de octubre en el concurrido distrito 3 de la ciudad.

No queda prácticamente nada del complejo, que era el punto gastronómico favorito de los residentes locales y de turistas de todo el mundo.

Desastre matutino y 1 000 metros cuadrados de escombros

Los servicios de bomberos y la administración municipal revelaron los siguientes detalles sobre la magnitud de la tragedia:

Fuego de rápida propagación: La primera llamada de emergencia a los bomberos se recibió alrededor de las 04:15 de la mañana. Cuando llegaron los equipos de rescate, las llamas ya habían envuelto por completo el área del mercado cubierto;

Superficie totalmente destruida: El alcalde del centro de París, Ariel Weil, informó que el mercado se quemó por completo. La brigada de bomberos confirmó oficialmente que 1 000 m² de la superficie del mercado quedaron reducidos a cenizas por el fuego: «El mercado cubierto ha sido totalmente destruido. No queda nada de él», dijo un portavoz del equipo de rescate;

Causas desconocidas: Aunque aún no se ha determinado oficialmente el origen del fuego, algunos medios franceses sugieren un vínculo con las «protestas escolares» que se han intensificado en los últimos días.

Un legado real y centro de comida callejera

El «Marché des Enfants-Rouges» no era un simple mercado de alimentos, sino una parte integral del patrimonio cultural francés:

400 años de historia: El mercado fue fundado en 1615, durante el reinado del rey Luis XIII de Francia;

Estatus de monumento histórico: Conocido mundialmente por su comida callejera única y su ambiente nacional inigualable, el mercado fue incluido en el registro nacional de monumentos históricos de Francia en 1982.

La pérdida repentina de un monumento cultural de siglos de antigüedad está causando una profunda tristeza y debates intensos en la sociedad francesa.