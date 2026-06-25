Fuertes inundaciones en Kirguistán arrastran un vehículo: 6 personas fallecidas

Un potente flujo de lodo en la carretera Osh-Alay de Kirguistán ha provocado consecuencias trágicas. Al menos seis personas han muerto como resultado del incidente.

Según la información, la tragedia ocurrió el 24 de junio. Un fuerte torrente arrastró a un automóvil ligero que circulaba por la carretera.

Por el momento, no se ha proporcionado información precisa sobre la identidad de los fallecidos y heridos, ni sobre cuántas personas había dentro del vehículo. Los servicios pertinentes están aclarando los detalles del suceso.

Los rescatistas continúan las labores de búsqueda y salvamento en el lugar del incidente. La situación en la zona está bajo control.

Los expertos vinculan el aumento de las inundaciones, desbordamientos y otros desastres naturales en los últimos años con el cambio climático.