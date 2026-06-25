Fuertes inundaciones en Kirguistán arrastran un vehículo: 6 personas fallecidas

·7·Mundo
Fuertes inundaciones en Kirguistán arrastran un vehículo: 6 personas fallecidas

Un potente flujo de lodo en la carretera Osh-Alay de Kirguistán ha provocado consecuencias trágicas. Al menos seis personas han muerto como resultado del incidente.

Según la información, la tragedia ocurrió el 24 de junio. Un fuerte torrente arrastró a un automóvil ligero que circulaba por la carretera.

Por el momento, no se ha proporcionado información precisa sobre la identidad de los fallecidos y heridos, ni sobre cuántas personas había dentro del vehículo. Los servicios pertinentes están aclarando los detalles del suceso.

Los rescatistas continúan las labores de búsqueda y salvamento en el lugar del incidente. La situación en la zona está bajo control.

Los expertos vinculan el aumento de las inundaciones, desbordamientos y otros desastres naturales en los últimos años con el cambio climático.

KirguistánOshAlay
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nueva solicitud de pena de muerte para el expresidente de Corea del SurNueva solicitud de pena de muerte para el expresidente de Corea del SurHoy, 23:07Regalos especiales para los bebés nacidos el 23 de junio en KazajistánRegalos especiales para los bebés nacidos el 23 de junio en KazajistánHoy, 21:07Trump cambia de opinión sobre Zelensky: «Es un hombre valiente»Trump cambia de opinión sobre Zelensky: «Es un hombre valiente»Hoy, 19:31Investigación contra cafetería de empresario uzbeko en Estados UnidosInvestigación contra cafetería de empresario uzbeko en Estados UnidosHoy, 19:20Un terremoto de 7,2 grados sacude Japón (video)Un terremoto de 7,2 grados sacude Japón (video)Hoy, 19:06Un militar norcoreano logró huir a Corea del SurUn militar norcoreano logró huir a Corea del SurHoy, 19:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Cuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensas
Cuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensas